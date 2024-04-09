Скандал в суде, загрязнение воды и карманные деньги для сирот в Башкирии

В Башкирии школьника почти два года незаконно держали в СИЗО. Как выяснил Mkset, 15-летнего парня задержали по подозрению в хранении и распространении наркотиков. Отметим, что в соответствии с российским законодательством к уголовной ответственности по статье 228.1 ч. 4 гражданина можно привлекать только с 16 лет. Однако этот факт не остановил следователей и прокурора, которые расследовали дело и в дальнейшем передали его в суд. Адвокаты подчеркивает, что уголовная ответственность наступает с 16 лет. Подсудимому же в период деяния было 14, однако по неизвестным причинам это не остановило судей, притом, что на возраст мальчика им неоднократно указывали представители стороны защиты.