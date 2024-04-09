Скандал в суде, загрязнение воды и карманные деньги для сирот в Башкирии

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В Башкирии школьника почти два года незаконно держали в СИЗО. Как выяснил Mkset, 15-летнего парня задержали по подозрению в хранении и распространении наркотиков. Отметим, что в соответствии с российским законодательством к уголовной ответственности по статье 228.1 ч. 4 гражданина можно привлекать только с 16 лет. Однако этот факт не остановил следователей и прокурора, которые расследовали дело и в дальнейшем передали его в суд. Адвокаты подчеркивает, что уголовная ответственность наступает с 16 лет. Подсудимому же в период деяния было 14, однако по неизвестным причинам это не остановило судей, притом, что на возраст мальчика им неоднократно указывали представители стороны защиты.
В Баймакском районе 55-летний экс-заведующий ветклиникой усыплял скот, не проводя проверку на наличие у него заболеваний. Как утверждает следствие, почти полтора года врач незаконно составлял ветеринарные свидетельства без проведения осмотра животных, а взамен получал взятки от предприятия по забою скота. Всего недобросовестный ветеринар заработал таким образом 180 тысяч рублей.
В Роспотребнадзоре Башкирии оценили угрозу загрязнения источников питьевой воды из-за половодья в Башкирии. Специалисты ведомства считают, что эпидемиологическая ситуация в регионе «спокойная, регулируемая» — в республике на регулярной основе проводятся лабораторные анализы, в том числе в зонах подтопления.
Бывший высокопоставленный сотрудник ГИБДД сопротивлялся полицейским и отказался от медосвидетельствования. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на петлявшую по дороге иномарку. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться от инспекторов: началась погоня. За рулем иномарки якобы оказался экс-замначальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Приуралье“ и экс-замначальника ОГИБДД УМВД РФ по Уфе Иршат Кульсинбаев.
Дети-сироты в Башкирии начнут получать деньги на карманные расходы. Соответствующий закон был принят на последнем заседании Госсобрания РБ. Так, с 1 июня дети в возрасте от 7 до 10 лет будут каждый месяц получать по 700 рублей, дети старшего возраста — по 1 тысяче рублей. Отмечается, что дети смогут тратить деньги с помощью воспитателей и наставников.