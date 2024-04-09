Российские зернотрейдеры заявили о необходимости изменения требований ЦОКЗ

Отметим: Торговый дом «РИФ» осуществляет поставки зерна в более чем 40 стран мира. За 2023 год компания экспортировала 12 миллионов тонн зерна. Общий объем экспорта зерновых культур за прошлый год составил более 60 миллионов тонн. Основные потребители данной продукции — государства Ближнего Востока и Северной Африки. Украина, Канада и США являются основными конкурентами России в этой отрасли. Если Россия сможет сохранить свои позиции на мировом рынке и противостоять конкуренции со стороны недружественных стран, то для нее откроются перспективы в освоении таких рынков, как Индия, Китай, Вьетнам, Индонезия и других, где проживает практически половина населения планеты.