Российские зернотрейдеры заявили о необходимости изменения требований ЦОКЗ

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 11:50
Эксперты отмечают, что наращивание объемов экспорта высококачественного зерна может помочь России восполнить федеральный бюджет и компенсировать снижение доходов от нефтегазового сектора. Однако на данный момент требования к карантинному состоянию растений создают препятствия для использования отечественного зерна в качестве основного источника дохода для страны, пишет 1prime.ru.
Основатель крупнейшего зернотрейдера в России ООО ТД «РИФ» Петр Ходыкин подчеркивает, что введенные около 15 лет назад требования были разработаны без учета интересов отечественных экспортеров. Кроме того, эти нормы скорее выгодны для недружественных для России государств.
Недавно ТД «РИФ» столкнулся с проблемой запрета на экспорт зерна. Напомним: 17 марта Федеральное ГБУ «Центр оценки качества зерна» запретило судам компании вывозить зерновую продукцию за рубеж по причине обнаружения неких карантинных растений. Интересный факт заключается в том, что состояние зерна, отправленного до введения запрета, оказалось таким же, как у зерна, у которого на следующий день были обнаружены карантинные объекты. Это вызывает некоторые вопросы.
Проблема уже приобрела международный характер. Египет обратился в МИД России, чтобы решить вопрос поставки обещанной продукции в рамках крупной зерновой сделки. Партнеры Торгового дома «РИФ» за рубежом также вмешались в процесс. Российские власти удовлетворили запрос компании GASC из Египта и разрешили двум судам покинуть порт для доставки зерна, в то время как остальные суда с грузом остались простаивать.
Эксперты обращают внимание на значимость данной проблемы. Они отмечают, что отечественные растениеводы выращивают зерно в соответствии с российскими стандартами. Логично, что те же требования должны быть соблюдены и экспортерами данной продукции. Однако на уровне законодательства существует проблема: продукцию, соответствующую стандартам Российской Федерации, можно принять в порту, но нельзя транспортировать в другие страны из-за отличающихся требований стран-импортеров.
Зернотрейдеры обратились к российским властям с просьбой решить эту проблему, так как она может стать причиной срыва экспортных соглашений. Более того, такая ситуация угрожает для России потерей зарубежных рынков, а также репутации страны как надежного партнера в международных торгово-экономических отношениях. Бизнесмен Петр Ходыкин призвал участников рынка сосредоточить усилия для сохранения репутации отечественного зерна на мировой арене, чтобы данная продукция была признана за рубежом как истинный образец сельскохозяйственного мастерства России.
Отметим: Торговый дом «РИФ» осуществляет поставки зерна в более чем 40 стран мира. За 2023 год компания экспортировала 12 миллионов тонн зерна. Общий объем экспорта зерновых культур за прошлый год составил более 60 миллионов тонн. Основные потребители данной продукции — государства Ближнего Востока и Северной Африки. Украина, Канада и США являются основными конкурентами России в этой отрасли. Если Россия сможет сохранить свои позиции на мировом рынке и противостоять конкуренции со стороны недружественных стран, то для нее откроются перспективы в освоении таких рынков, как Индия, Китай, Вьетнам, Индонезия и других, где проживает практически половина населения планеты.