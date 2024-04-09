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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 12:31

Прорыв дамбы Орска и его последствия: эвакуация, инфекции, потеря имущества

Прорыв дамбы Орска и его последствия: эвакуация, инфекции, потеря имущества

9 апреля 2024, 07:29
Фото: 1MI
Прорыв дамбы в Орске Оренбургского края имел самые тяжелые последствия для жителей региона.

Как сообщает runews24, под воду ушли обширные территории, более четырех тысяч домов, где живут 11 тысяч человек, разом стали непригодными для жизни.

В Старом городе вода дошла до крыш, многие районы остались без электричества. В ходе эвакуации людей пришлось снимать с чердаков и козырьков домов.

Но этих неприятностей региону оказалось как будто мало. Из-за повреждения водозабора в водопроводную сеть попала кишечная палочка. Местные жители начали заражаться норовирусом.

Рассуждая о причине стихийного бедствия, губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что размер дамбы не был предназначен для подобной нагрузки. Сооружение проектировали с учетом уровня воды в реке не более 5,5 метра. Но уровень воды пересек отметку 9,27 метра, после чего в городе случилось затопление, которого здесь не видели с 1950-х. А ведь еще в марте противопаводковая комиссия докладывала о готовности к половодью, и только 3 апреля мэр выразил уверенность, что дамба выдержит натиск воды.

Теперь остается ждать спада паводков. Главное, чтобы не было других жертв и разрушений.

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