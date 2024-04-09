Прорыв дамбы Орска и его последствия: эвакуация, инфекции, потеря имущества

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Как сообщает runews24, под воду ушли обширные территории, более четырех тысяч домов, где живут 11 тысяч человек, разом стали непригодными для жизни.
В Старом городе вода дошла до крыш, многие районы остались без электричества. В ходе эвакуации людей пришлось снимать с чердаков и козырьков домов.
Но этих неприятностей региону оказалось как будто мало. Из-за повреждения водозабора в водопроводную сеть попала кишечная палочка. Местные жители начали заражаться норовирусом.
Рассуждая о причине стихийного бедствия, губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что размер дамбы не был предназначен для подобной нагрузки. Сооружение проектировали с учетом уровня воды в реке не более 5,5 метра. Но уровень воды пересек отметку 9,27 метра, после чего в городе случилось затопление, которого здесь не видели с 1950-х. А ведь еще в марте противопаводковая комиссия докладывала о готовности к половодью, и только 3 апреля мэр выразил уверенность, что дамба выдержит натиск воды.
Теперь остается ждать спада паводков. Главное, чтобы не было других жертв и разрушений.