Прорыв дамбы Орска и его последствия: эвакуация, инфекции, потеря имущества

Рассуждая о причине стихийного бедствия, губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что размер дамбы не был предназначен для подобной нагрузки. Сооружение проектировали с учетом уровня воды в реке не более 5,5 метра. Но уровень воды пересек отметку 9,27 метра, после чего в городе случилось затопление, которого здесь не видели с 1950-х. А ведь еще в марте противопаводковая комиссия докладывала о готовности к половодью, и только 3 апреля мэр выразил уверенность, что дамба выдержит натиск воды.