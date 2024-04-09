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Представители РФ и КНР обсудили совместные инициативы в Москве

Представители РФ и КНР обсудили совместные инициативы в Москве

9 апреля 2024, 14:02
В Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла КНР Чжан Ханьхуэя. Стороны обсудили совместные инициативы в различных сферах экономики: автопроме, сельском хозяйстве и других.

Антон Кобяков напомнил, что этот год является юбилейным в русско-китайском официальном общении — 75 лет назад были установлены дипломатические отношения. По словам Кобякова, у этих отношений есть существенные перспективы. Они нужны не только нашим странам, но и всему миру, так как усиливают стабильность и безопасность на планете, пишет 56orb.ru.

Стороны также обсудили проведение совместных мероприятий. Они должны улучшить взаимное понимание культур, ценностей и традиций двух государств. Одно из таких мероприятий — бизнес-диалог Россия — Китай, запланированный в рамках Петербургского международного экономического форума. Обсуждалась и подготовка к Саммиту БРИКС — 2024. Эта международная встреча пройдёт в Казани 22–24 октября.

Чжан Ханьхуэй отметил, что отношения между РФ и КНР поддерживаются главами наших государств и развиваются на самом высоком уровне. В минувшем году объем двусторонней торговли достиг рекордных $240 млрд. Представитель Китая уверен, что показатель будет только расти. Отметил он и то, что председательство РФ в БРИКС плодотворно скажется на работе организации и экономическом сотрудничестве между странами-участницами.

Большое внимание участники встречи уделили сотрудничеству наших стран в сфере инноваций и квантовых технологий. Стороны договорились об обмене опытом и участии представителей КНР в Форуме будущих технологий.

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