Представители РФ и КНР обсудили совместные инициативы в Москве

Антон Кобяков напомнил, что этот год является юбилейным в русско-китайском официальном общении — 75 лет назад были установлены дипломатические отношения. По словам Кобякова, у этих отношений есть существенные перспективы. Они нужны не только нашим странам, но и всему миру, так как усиливают стабильность и безопасность на планете, пишет 56orb.ru.