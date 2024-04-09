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Власти отреагировали на сообщение о том, что в Башкирии девочку назвали Кириллом

Новость о том, что в Башкирии девочке дали мужское имя, взбудоражила депутатов

9 апреля 2024, 08:00
Фото: 1MI

Власти отреагировали на сообщение о том, что в Башкирии девочку назвали Кириллом

Ранее сообщение о том, что новорожденную девочку назвали мужским именем, появилось в нескольких СМИ.
Сюжет
Дети

Новорожденную девочку в Башкирии не называли мужским именем — Кирилл. Информацию, появившуюся ранее в ряде СМИ, опровергли в госкомитете по делам юстиции. Произошедшее в ведомстве объяснили технической ошибкой на портале ЗАГСа.

«Данная информация не соответствует действительности. Имя Кирилл присвоено ребенку мужского пола. Некорректные сведения на информационно-аналитическом портале ЕГР ЗАГС отобразились в связи с технической ошибкой при указании пола новорожденного ребенка», — говорится в сообщении госкомитета Башкирии по делам юстиции.

Отметим, что новость о том, что в Башкирии девочке дали мужское имя появилась в СМИ несколько дней назад. На это обратила внимание депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Свое недоумение по данному поводу она выразила в соцсетях, а также направила обращение в Минюст.

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#Общество#Дети#Новости Башкирии#Азамат Нухов#ЗАГС#Минюст
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