Новость о том, что в Башкирии девочке дали мужское имя, взбудоражила депутатов

Отметим, что новость о том, что в Башкирии девочке дали мужское имя появилась в СМИ несколько дней назад. На это обратила внимание депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Свое недоумение по данному поводу она выразила в соцсетях, а также направила обращение в Минюст.