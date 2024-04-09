Новость о том, что в Башкирии девочке дали мужское имя, взбудоражила депутатов

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Updated Сегодня, 08:11
Новорожденную девочку в Башкирии не называли мужским именем — Кирилл. Информацию, появившуюся ранее в ряде СМИ, опровергли в госкомитете по делам юстиции. Произошедшее в ведомстве объяснили технической ошибкой на портале ЗАГСа.
«Данная информация не соответствует действительности. Имя Кирилл присвоено ребенку мужского пола. Некорректные сведения на информационно-аналитическом портале ЕГР ЗАГС отобразились в связи с технической ошибкой при указании пола новорожденного ребенка», — говорится в сообщении госкомитета Башкирии по делам юстиции.
Отметим, что новость о том, что в Башкирии девочке дали мужское имя появилась в СМИ несколько дней назад. На это обратила внимание депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Свое недоумение по данному поводу она выразила в соцсетях, а также направила обращение в Минюст.