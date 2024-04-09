Мужчина забил товарища бутылкой и задушил проводом в Башкирии за оскорбление любимой

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Обвинение в убийстве выдвигается 60-летнему жителю Янаула. Преступление совершено 6 апреля, когда мужчина был у себя дома и выпивал с 50-летним товарищем. В какой-то момент между собутыльниками случился конфликт, когда потерпевший оскорбил покойную сожительницу обвиняемого.
Разозлившись, злоумышленник нанес несколько ударов стеклянной бутылкой по голове гостю. Далее он задушил его проводом от удлинителя. После преступления герой истории пошел домой к своей знакомой, где продолжил употреблять спиртное.
Лишь тогда он сам позвонил в полицию и сознался в совершенном преступлении. Сейчас мужчина находится в СИЗО, ведется установка всех обстоятельств инцидента.