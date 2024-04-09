Мужчина забил товарища бутылкой и задушил проводом в Башкирии за оскорбление любимой

Обвинение в убийстве выдвигается 60-летнему жителю Янаула. Преступление совершено 6 апреля, когда мужчина был у себя дома и выпивал с 50-летним товарищем. В какой-то момент между собутыльниками случился конфликт, когда потерпевший оскорбил покойную сожительницу обвиняемого.