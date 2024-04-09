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Трое человек пострадали в результате ночного пожара, а Уфе

Более 30 человек эвакуировали из горящего дома в уфимской Черниковке

9 апреля 2024, 04:45
Фото: МЧС по РБ

Трое человек пострадали в результате ночного пожара, а Уфе

Помощь пострадавшим оказывают медики, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В результате пожара в жилом доме по улице Суворова пострадали трое человек: две женщины 1954 и 1980 годов рождения и подросток 2009 года рождения. Все они с различными травмами и ожогами госпитализированы в медучреждения.

Отмечается, что пожар начался в результате возгорания домашнего имущества в одной из квартир МКД. Пожарные МЧС России и муниципальной пожарной охраны г. Уфа оперативно прибыли на место пожара и сразу же приступили к тушению и эвакуации жильцов.

При помощи спасательных устройств и ручных пожарных лестниц спасены 9 человек. В сопровождении пожарных выведены на свежий воздух еще 7 человек из них 2 детей. Самостоятельно эвакуировались 15 человек.

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