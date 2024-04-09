Более 30 человек эвакуировали из горящего дома в уфимской Черниковке

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
В результате пожара в жилом доме по улице Суворова пострадали трое человек: две женщины 1954 и 1980 годов рождения и подросток 2009 года рождения. Все они с различными травмами и ожогами госпитализированы в медучреждения.
Отмечается, что пожар начался в результате возгорания домашнего имущества в одной из квартир МКД. Пожарные МЧС России и муниципальной пожарной охраны г. Уфа оперативно прибыли на место пожара и сразу же приступили к тушению и эвакуации жильцов.
При помощи спасательных устройств и ручных пожарных лестниц спасены 9 человек. В сопровождении пожарных выведены на свежий воздух еще 7 человек из них 2 детей. Самостоятельно эвакуировались 15 человек.