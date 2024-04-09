В Башкирии школьника незаконно продержали больше двух лет в тюрьме и СИЗО

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Из документов, которые эксклюзивно оказались в редакции «Мксеть» следует, что 2022 году правоохранительные органы Уфы задержали 15-летнего жителя Демы по подозрению в хранении и распространении наркотиков.
Однако, согласно Российскому законодательству к уголовной ответственности по статье 228.1 ч.4 гражданина можно привлекать только с 16 лет.
Однако этот факт не остановил следователей и прокурора, которые расследовали дело и в дальнейшем передали его в суд. 1 декабря 2022 года Демский районный суд осудил ученика 8 класса и признал его виновным. Повторим, на момент вынесения приговора мальчику было 15 лет. Он написал жалобу на приговор. И дальше началась чехарда судов.
20 марта 2023 года Верховный суд РБ сделал так, чтобы постановление нижестоящей инстанции вступило в силу. Школьник обжаловал приговор в Кассационном суде.
18 августа 2023 года Шестой кассационный суд отменил решение Демского суда и Верховного суда РБ и отправил дело на новое рассмотрение.
Дальше наступает какой-то абсурдный сюрреализм. 10 января 2024 года Демский районный суд повторно незаконно осуждает несовершеннолетнего неподлежащего уголовному преследованию ребенка. Он снова подает жалобу в Верховный суд РБ.
Судья ее рассматривает и наконец-то понимает, какой правовой беспредел совершили его коллеги. Суды районного звена, Верховного суда Башкирии, судьи кассации не заметили и пропустили тот факт, что на мальчика не имели права заводить уголовное дело. Ребенок больше двух лет провел в следственном изоляторе.
Мнение адвоката
По словам адвоката мальчика, Айгуль Лесиной, она и не вспомнит, когда подобное было бы где-то в России.
«На моей памяти в практике российского правосудия это, возможно, первый случай, когда незаконно предъявили обвинение и осудили несовершеннолетнего, не придав значения субъекту преступления. Объясню почему: в уголовном праве есть такое понятие — состав преступления, которое состоит из четырех элементов, это: объективная сторона, субъективная сторона, объект и субъект преступления. Состав преступления является основанием для привлечения к уголовной ответственности. Так, субъект преступления — это лицо, совершившее общественно опасное деяние и способное нести за это ответственность. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, в порядке статьи 20 УК РФ, может быть лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. В излагаемом случае мальчику было 15 лет на момент совершения деяния, соответственно: следователи изначально не должны были возбудить уголовное дело в отношении данного несовершеннолетнего лица, а сразу вынести постановление о прекращении», — отмечает Айгуль.
По словам правозащитника, несмотря на возраст ребенка дело возбудили, расследовали, передали с обвинительным заключением в суд, суд рассматривал, прокуроры поддерживали обвинение, далее суд вынес обвинительный приговор.
«К огромному сожалению: ни следователи, ни прокуроры, ни судьи нескольких инстанций долгое время не обратили внимания на очевидный факт и образующий состав преступления элемент — субъект преступления. Ребенка незаконно преследовали, осудили, и, как следствие, он отсидел в местах лишения свободы, что соответственно, повлекло за собой его моральные страдания, переживания и психологическую травму в столь юном возрасте», — подчеркивает Айгуль Лесина.
P. S. Редакцией подготовлены и отправлены запросы в объединенную пресс-службу судов РБ, МВД и прокуратуру с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.