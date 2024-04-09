В Башкирии школьника незаконно продержали больше двух лет в тюрьме и СИЗО

Однако этот факт не остановил следователей и прокурора, которые расследовали дело и в дальнейшем передали его в суд. 1 декабря 2022 года Демский районный суд осудил ученика 8 класса и признал его виновным. Повторим, на момент вынесения приговора мальчику было 15 лет. Он написал жалобу на приговор. И дальше началась чехарда судов.