Жилье для нищих — самые дешевые ЖК Уфы

Вопрос обеспечения жильем людей с ограниченными доходами может быть сложной задачей. Представляем ТОП-3 варианта для тех, кто на мели, с расчетом цены за 1 м²

Расскажем о самых дешевых квадратных метрах в столице Башкортостана, которые можно купить в новых жилых комплексах города. ЖК Город природы — 98 868 рублей за м² ЖК Город природы Фото: https://vk.com/gorodprirody Этот жилой комплекс находится в Дёмском районе Уфы, недалеко от центра города. Рядом с ЖК развитая инфраструктура, что делает его привлекательным для инвестиций. Самая доступная недвижимость в этом комплексе по договору переуступки на сайте ДомКлик — квартира, площадью 33,3 м² и стоимостью 3,2 миллиона рублей на пятом этаже. Чуть дороже — однокомнатная квартира той же площади на третьем этаже, цена 3,25 миллиона рублей. Отзывы проживающих в новых домах: «Шикарный район, строят быстро! Видны намерения не останавливать стройку! Щепетильно относятся к своему труду, идут навстречу всем покупателям! Советую покупать недвижимость в этом районе: как для вложения денежных средств в непростое время, так и для проживания! Тихий, зеленый район на берегу!» Из минусов — жители жалуются на отделку внутри дома и не советуют брать квартиру с ремонтом: «Ходил на приемку квартиры! Снаружи средне, внутри бараки! Стены кривые, повсюду сквозные отверстия, штукатурка отслаивается, грязь, окна в трещинах, защитная пленка не снята (уже прикипела) и очень много прочих замечаний! Никому не советую!» ЖК Акварель — 106 318 рублей за м² ЖК Акварель Фото: https://vk.com/gkakva?z=photo-105470345_457253149%2Fwall-187989594_9324 Жилой комплекс расположен в Инорсе, близко к улицам Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, Фронтовых бригад и Ферина. Окруженный лесом и расположенный рядом с рекой, комплекс предлагает развитую инфраструктуру, магазины, удобные транспортные маршруты, новую школу и медицинский центр. Студия в литере 15Б площадью 21,66 м² доступна за 2,3 миллиона рублей, а однокомнатная квартира в 32,86 м² стоит 3,2 миллиона рублей. Отзывы у комплекса спорные, кто-то доволен хоккейной площадкой, а кого-то не устраивает выезд с парковки: «Очень красивый и хороший жилой комплекс, дома уже был интернет и телевидение, проводка была хорошая, двор большой и много чего есть, включая хоккейную коробку и площадку под баскетбол или футбол, во дворе положили очень интересный мягкий пол, который обезопасит при падении ребёнка. Двор настолько огромный, что можно кататься на велосипеде». «Инорс сильно перенаселён. Нет дорог, чтобы выехать в город — только одна С. Богородская („пьяная“) дорога. Утром и вечером (кроме летнего сезона) просто жуть творится, пробки на несколько километров от ТЭЦ в сторону центра. Утром, когда все на работу едут, и вечером жесть, когда всё УМПО и нефтянка домой едут». ЖК Аксаковский — 165 228 рублей за м² ЖК Аксаковский Фото: https://psk6.ru/objects/under-construction/aksakovskiy/ Жилой комплекс расположен в привлекательном месте города Уфы, рядом с улицами Аксакова, Чернышевского, Зенцова, Красина. Правда, сейчас территория комплекса осложняется строительством нового здания, но в скором времени такой минус должен исчезнуть. Согласно сайту ufanovostroyka, студия площадью 15,11 м² доступна за 2,5 миллиона рублей, а однокомнатная квартира площадью 40,7 м² стоит 5,8 миллиона рублей. Застройщик обещает сдать квартиры уже в текущем году. «Очень понравился дом, квартира, подъезд. Конечно, придомовая территория ещё не готова, как и дом напротив. Но прекрасные виды в две стороны. Свежий воздух, зелень вокруг, соловьиные трели — это место и условия жизни в этом ЖК замечательные. Вода, газ, электричество — постоянно без перерывов. Транспорт рядом — делятся те, кто уже заселился». Жалуются жители в основном на малое количество парковочных мест и тесноту во дворе: «Слишком много квартир. Разумеется, проблемы с парковками. Большой дом — постоянный шум проводимых жильцами ремонтов. Брать здесь квартиру только вынужденно». Каждый из этих жилых комплексов предлагает свои преимущества и особенности, а выбор зависит от личных предпочтений и критериев покупателя. Читайте также: Хабиров признался в сложности сдерживания цен на жилье Семейная ипотека в 2024: как оформить и получить жилье в Уфе Дачи в Уфе с начала года подешевели на 15%