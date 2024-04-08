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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Врач Сумцова: Периодонтит является показанием с срочному удалению зуба мудрости

8 апреля 2024, 11:25
При воспалении тканей в области зубов мудрости рекомендуется провести удаление «восьмерок».

Об этом рассказала стоматолог Татьяна Сумцова в беседе с NEWS.ru. Врач также перечислила другие случаи, при которых показана процедура удаления.

Если зубы мудрости растут правильно и не вызывают дискомфорта, то хирургического вмешательства не требуется, отмечает специалист. Однако в определенных ситуациях это может быть необходимо. Например, удаление зубов мудрости требуется при наличии у пациента периодонтита. В числе других показаний к процедуре — неправильный угол роста и недостаточное пространство в челюсти, что мешает зубу прорезаться в полной мере.

Зубы мудрости, растущие неправильно, труднее чистить. Это может привести к развитию кариеса и воспалению десен. Если возникает опухоль или киста в области зуба мудрости, то сам зуб нужно немедленно удалить.

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