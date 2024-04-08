Врач Сумцова: Периодонтит является показанием с срочному удалению зуба мудрости

Если зубы мудрости растут правильно и не вызывают дискомфорта, то хирургического вмешательства не требуется, отмечает специалист. Однако в определенных ситуациях это может быть необходимо. Например, удаление зубов мудрости требуется при наличии у пациента периодонтита. В числе других показаний к процедуре — неправильный угол роста и недостаточное пространство в челюсти, что мешает зубу прорезаться в полной мере.