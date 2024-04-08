Врач Сумцова: Периодонтит является показанием с срочному удалению зуба мудрости

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Об этом рассказала стоматолог Татьяна Сумцова в беседе с NEWS.ru. Врач также перечислила другие случаи, при которых показана процедура удаления.
Если зубы мудрости растут правильно и не вызывают дискомфорта, то хирургического вмешательства не требуется, отмечает специалист. Однако в определенных ситуациях это может быть необходимо. Например, удаление зубов мудрости требуется при наличии у пациента периодонтита. В числе других показаний к процедуре — неправильный угол роста и недостаточное пространство в челюсти, что мешает зубу прорезаться в полной мере.
Зубы мудрости, растущие неправильно, труднее чистить. Это может привести к развитию кариеса и воспалению десен. Если возникает опухоль или киста в области зуба мудрости, то сам зуб нужно немедленно удалить.