Врач Сережина рассказала о способах защиты от аллергии в период цветения растений

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Генетическая предрасположенность может повысить риск развития аллергии, но не гарантирует ее появление. Чихать и усиливающиеся симптомы аллергии могут возникнуть у взрослого человека даже если раньше у него не было аллергии. Однако аллергические реакции можно изучить с помощью специального аллергочипа, который помогает определить чувствительность к аллергенам и перекрестным аллергенам, пишут «Известия».
Для защиты от аллергии в доме рекомендуется убрать ковры и тяжелые шторы, проводить влажную уборку ежедневно и установить кондиционер с фильтрами. На улице лучше избегать пребывания в первую половину дня, особенно ветреные солнечные дни. Если нужно выйти на улицу, полезно взять с собой солнцезащитные очки и медицинскую маску. После прогулок следует умыться и промыть нос. Также рекомендуется постирать или прочистить одежду, в которой был аллергик на улице.
Для минимизации контакта с аллергенами стоит избегать поездок в лес и за город, а также любых мест, где они присутствуют. Например, если у человека аллергия на сирень, то лучше обойти парк, где она растет.