Врач Сережина рассказала о способах защиты от аллергии в период цветения растений

Для защиты от аллергии в доме рекомендуется убрать ковры и тяжелые шторы, проводить влажную уборку ежедневно и установить кондиционер с фильтрами. На улице лучше избегать пребывания в первую половину дня, особенно ветреные солнечные дни. Если нужно выйти на улицу, полезно взять с собой солнцезащитные очки и медицинскую маску. После прогулок следует умыться и промыть нос. Также рекомендуется постирать или прочистить одежду, в которой был аллергик на улице.