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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Врач Сережина рассказала о способах защиты от аллергии в период цветения растений

8 апреля 2024, 07:29
Сезонная аллергия, или поллиноз, связана с большим количеством пыльцы, которая становится основным аллергеном в это время. Об этом сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Генетическая предрасположенность может повысить риск развития аллергии, но не гарантирует ее появление. Чихать и усиливающиеся симптомы аллергии могут возникнуть у взрослого человека даже если раньше у него не было аллергии. Однако аллергические реакции можно изучить с помощью специального аллергочипа, который помогает определить чувствительность к аллергенам и перекрестным аллергенам, пишут «Известия».

Для защиты от аллергии в доме рекомендуется убрать ковры и тяжелые шторы, проводить влажную уборку ежедневно и установить кондиционер с фильтрами. На улице лучше избегать пребывания в первую половину дня, особенно ветреные солнечные дни. Если нужно выйти на улицу, полезно взять с собой солнцезащитные очки и медицинскую маску. После прогулок следует умыться и промыть нос. Также рекомендуется постирать или прочистить одежду, в которой был аллергик на улице.

Для минимизации контакта с аллергенами стоит избегать поездок в лес и за город, а также любых мест, где они присутствуют. Например, если у человека аллергия на сирень, то лучше обойти парк, где она растет.

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