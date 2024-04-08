Врач Поляев: 2,5 часа физнагрузок в неделю снижают риск онкологии

Такие упражнения позволяют значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и артериальной гипертонии, а также сахарного диабета и остеопороза. Кроме того, физическая активность на протяжении 150-300 минут в неделю уменьшает вероятность развития онкологических процессов на 17% и депрессии на 17%.