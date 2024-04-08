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Published Сегодня, 07:17

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Врач Поляев: 2,5 часа физнагрузок в неделю снижают риск онкологии

8 апреля 2024, 07:17
Физическая активность в течение 2,5 часов в неделю имеет значительное значение для снижения риска развития различных хронических неинфекционных заболеваний, включая онкологию и сахарный диабет. Об этом сообщил главный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев.

По словам врача, основными причинами инвалидности и преждевременной смерти являются хронические неинфекционные заболевания, которые возникают из-за неправильного образа жизни. Однако эти болезни можно предотвратить с помощью умеренных физических нагрузок в течение 2,5 часов в неделю, пишут «Известия».

Такие упражнения позволяют значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и артериальной гипертонии, а также сахарного диабета и остеопороза. Кроме того, физическая активность на протяжении 150-300 минут в неделю уменьшает вероятность развития онкологических процессов на 17% и депрессии на 17%.

Таким образом, регулярная физическая активность играет важную роль в поддержании здоровья и предотвращении различных серьезных заболеваний.

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