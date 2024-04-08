Врач Поляев: 2,5 часа физнагрузок в неделю снижают риск онкологии

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
По словам врача, основными причинами инвалидности и преждевременной смерти являются хронические неинфекционные заболевания, которые возникают из-за неправильного образа жизни. Однако эти болезни можно предотвратить с помощью умеренных физических нагрузок в течение 2,5 часов в неделю, пишут «Известия».
Такие упражнения позволяют значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и артериальной гипертонии, а также сахарного диабета и остеопороза. Кроме того, физическая активность на протяжении 150-300 минут в неделю уменьшает вероятность развития онкологических процессов на 17% и депрессии на 17%.
Таким образом, регулярная физическая активность играет важную роль в поддержании здоровья и предотвращении различных серьезных заболеваний.