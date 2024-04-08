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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Ветеринар Захарченко рассказал о методах борьбы с ушным клещом у кошки

Ветеринар Захарченко рассказал о методах борьбы с ушным клещом у кошки

8 апреля 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Отодектоз — одно из распространенных заболеваний у домашних кошек, которых выпускают погулять на улицу. Оно вызвано размножением паразитического клеща в ушной раковине.

Сначала заболевание вызывает немало дискомфорта у животного, а затем без должного вмешательства паразит может нанести серьезный вред здоровью кошки.

Зараженные питомцы проявляют беспокойство при ушном клеще: трясут головой, расчесывают и расцарапывают уши. Без лечения отодектоза из ушей начинается выделение гнойного секрета, а иногда даже крови. Первыми признаками заболевания могут быть темные отложения в ушной раковине — это грязь и сера, которыми питается клещ, передает newia.ru.

Для эффективного лечения животного необходимо обратиться к ветеринарному врачу, но можно и самостоятельно попробовать избавить кошку от паразитов, однако стоит иметь в виду, что самих клещей извлечь невозможно из-за их маленького размера.

Первым шагом является чистка ушей специальным ушным лосьоном. По словам ветеринара Олега Захарченко, использование лосьона усилит действие противопаразитарных капель. Такие капли можно приобрести в ветаптеке. Есть два вида этого средства — одни капают в уши напрямую, другие — на холку. Также можно воспользоваться мазями для лечения этого заболевания.

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