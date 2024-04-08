Ветеринар Захарченко рассказал о методах борьбы с ушным клещом у кошки

Первым шагом является чистка ушей специальным ушным лосьоном. По словам ветеринара Олега Захарченко, использование лосьона усилит действие противопаразитарных капель. Такие капли можно приобрести в ветаптеке. Есть два вида этого средства — одни капают в уши напрямую, другие — на холку. Также можно воспользоваться мазями для лечения этого заболевания.