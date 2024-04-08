В Уфе загорелось кафе

Локализовать огонь удалось в течение 33 минут с момента получения сообщения о нем. Пожар потушен. Мужчина, 1948 г.р, получивший ожоги головы в результате пожара, после осмотра медиками от госпитализации отказался. Отмечается, что кафе в настоящий момент не эксплуатируется.