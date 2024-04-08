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Published Сегодня, 05:31

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Updated Сегодня, 05:39

Житель Уфы пострадал в результате пожара в неэксплуатируемом кафе

В Уфе загорелось кафе

8 апреля 2024, 05:31
Фото: МЧС по РБ.

Житель Уфы пострадал в результате пожара в неэксплуатируемом кафе

Пожар в кафе маяк произошел минувшей ночью, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Пожар в здании кафе произошел в ночь на понедельник, 8 апреля, в Уфе. На момент прибытия сотрудников экстренных служб одноэтажное дощатое здание размером 10×30 м. по улице Цимлянской горело открытым пламенем.

Фото: МЧС по РБ.

Локализовать огонь удалось в течение 33 минут с момента получения сообщения о нем. Пожар потушен. Мужчина, 1948 г.р, получивший ожоги головы в результате пожара, после осмотра медиками от госпитализации отказался. Отмечается, что кафе в настоящий момент не эксплуатируется.

Причины и обстоятельства устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.

Напомним, ранее в Уфе произошел пожар на складе вблизи микрорайона Сипайлово. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.

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