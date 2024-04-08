В Уфе суд рассмотрит дело о похищении людей

Тогда уфимские авторитеты, опасаясь облавы, решили отпустить двоих других заложников. Однако полиция всё равно задержала разбойников. Двое из них свою вину признавать не спешат, третий согласился заключить досудебное соглашение. Тем не менее, все обвиняемые предстанут перед судом. Их судьбу будет решать Верховный суд Башкирии.