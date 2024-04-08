В Уфе суд рассмотрит дело о похищении людей

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
В столице республики развернулась уголовная история, сюжет которой очень напоминает криминальный боевик. Трое уфимцев, арендовав квартиру на улице Караидельской, обманным путём заманили на встречу своих знакомых. Мужчины приехали на место и угодили в ловушку. Там троих человек начали избивать и угрожать жестокой расправой, если они не вернут крупную сумму денег.
Обвиняемые в нападении требовали передать им 1,5 млн рублей за участие в незаконном обороте наркотиков. Заложников некоторое время удерживали в квартире, одного из мужчин злоумышленники приковали наручниками к батарее. Каким-то образом именно этому потерпевшему удалось сбежать, мужчина решился на отчаянный шаг и выпрыгнул из квартиры с третьего этажа, получив серьёзные травмы.
Тогда уфимские авторитеты, опасаясь облавы, решили отпустить двоих других заложников. Однако полиция всё равно задержала разбойников. Двое из них свою вину признавать не спешат, третий согласился заключить досудебное соглашение. Тем не менее, все обвиняемые предстанут перед судом. Их судьбу будет решать Верховный суд Башкирии.