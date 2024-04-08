В Уфе один из микрорайонов лишится воды

Сегодня 8 апреля воду отключат на территории уфимского Затона. Продолжительность отключения не превысит 8 часов, а точнее воды не будет с 22.00 и до 6.00 утра следующего дня, вторника 9 апреля. Такие меры будут приняты из-за аварийно-восстановительных работ, которые идут на улице Шмидта, 16.