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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:42

В Башкирии жители Затона останутся без воды на 8 часов

В Уфе один из микрорайонов лишится воды

8 апреля 2024, 06:38
Фото: 1MI

В Башкирии жители Затона останутся без воды на 8 часов

Таких мер требуют непредвиденные обстоятельства.

Сегодня 8 апреля воду отключат на территории уфимского Затона. Продолжительность отключения не превысит 8 часов, а точнее воды не будет с 22.00 и до 6.00 утра следующего дня, вторника 9 апреля. Такие меры будут приняты из-за аварийно-восстановительных работ, которые идут на улице Шмидта, 16.

«Предприятиям, организациям, учреждениям и жителям рекомендуем заблаговременно создать запас воды на период отключения водоснабжения. Информацию об организации подвоза воды в Затон сообщим дополнительно», — прокомментировали временные неудобства в муниципалитете.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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