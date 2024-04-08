В Уфе на оживленной улице запретят парковаться

На улице Рихарда Зорге до конца апреля будет ограничена парковка автомобилей по обеим сторонам дороги на участке от улицы Города Галле до улицы Степана Халтурина. Вместо существующих знаков 3.29 и 3.30, запрещающих стоянку по нечетным и четным числам месяца соответственно, будут установлены новые знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».