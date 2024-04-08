В Уфе на оживленной улице запретят парковаться

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:39
На улице Рихарда Зорге до конца апреля будет ограничена парковка автомобилей по обеим сторонам дороги на участке от улицы Города Галле до улицы Степана Халтурина. Вместо существующих знаков 3.29 и 3.30, запрещающих стоянку по нечетным и четным числам месяца соответственно, будут установлены новые знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
Это решение, по мнению Минтранса, позволит повысить пропускную способность улицы Рихарда Зорге сразу в двух направлениях, наладить транспортные потоки и создать предупредить возможные аварии.