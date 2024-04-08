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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В Башкирии запретят парковаться, чтобы отрегулировать дорожное движение

В Уфе на оживленной улице запретят парковаться

8 апреля 2024, 05:35
Фото: 1MI

В Башкирии запретят парковаться, чтобы отрегулировать дорожное движение

Изменения коснуться центра города.

На улице Рихарда Зорге до конца апреля будет ограничена парковка автомобилей по обеим сторонам дороги на участке от улицы Города Галле до улицы Степана Халтурина. Вместо существующих знаков 3.29 и 3.30, запрещающих стоянку по нечетным и четным числам месяца соответственно, будут установлены новые знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Это решение, по мнению Минтранса, позволит повысить пропускную способность улицы Рихарда Зорге сразу в двух направлениях, наладить транспортные потоки и создать предупредить возможные аварии.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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