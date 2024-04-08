В Уфе из-за аварии встали трамваи

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Причиной временных неудобств являются аварийно-восстановительные работы, из-за которых по улице Зорге закрыли движение для трамваев, следовавших по маршруту №5, 10, 18 по улице Рихарда Зорге.
Как информирует население уфимское управление электротранспорта, изменения коснулись маршрутов №5, проходящего от улицы Пушкина до Госцирка, №10 — стартующего от Железнодорожного вокзала до Госцирка и №18 — обслуживающего пассажиров от санатория «Зеленая роща» до Госцирка. Уфимцев просят потерпеть временные трудности и отнестись с пониманием к ситуации.