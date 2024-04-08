В Уфе из-за аварии встали трамваи

Как информирует население уфимское управление электротранспорта, изменения коснулись маршрутов №5, проходящего от улицы Пушкина до Госцирка, №10 — стартующего от Железнодорожного вокзала до Госцирка и №18 — обслуживающего пассажиров от санатория «Зеленая роща» до Госцирка. Уфимцев просят потерпеть временные трудности и отнестись с пониманием к ситуации.