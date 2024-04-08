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Published Сегодня, 07:56

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Updated Сегодня, 08:04

В Башкирии приостановили самые популярные маршруты уличного ж\д транспорта

В Уфе из-за аварии встали трамваи

8 апреля 2024, 07:56
Фото: 1MI

В Башкирии приостановили самые популярные маршруты уличного ж\д транспорта

Уфимцам придётся искать другой способ перемещения по городу.

Причиной временных неудобств являются аварийно-восстановительные работы, из-за которых по улице Зорге закрыли движение для трамваев, следовавших по маршруту №5, 10, 18 по улице Рихарда Зорге.

Как информирует население уфимское управление электротранспорта, изменения коснулись маршрутов №5, проходящего от улицы Пушкина до Госцирка, №10 — стартующего от Железнодорожного вокзала до Госцирка и №18 — обслуживающего пассажиров от санатория «Зеленая роща» до Госцирка. Уфимцев просят потерпеть временные трудности и отнестись с пониманием к ситуации.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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