В сессии международного форума «Открытые инновации» поучаствуют Белоусов и Решетников

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Информационным партнером события выступает медиахолдинг 1MI.
В сессии примут участие первый вице-премьер России Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития России Максим Решетников, передает 56orb.ru.
По словам Андрея Белоусова, диалог между бизнесом, государством и наукой является одним из главных факторов формирования благоприятной среды для внедрения инновационных технологий. По словам первого вице-премьера России, сейчас нужно сосредоточить усилия на создании условий для вовлечения в процесс достижения технологической независимости как можно большего количества предпринимателей.
Напомним, в мае 2023 года Правительство РФ утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Предполагается, что к этому времени российская экономика должна будет самостоятельно обеспечивать выпуск высокотехнологичной продукции, а доля таких товаров отечественного производства при этом составит не менее 75 процентов. На сегодняшний день государство возлагает надежды на коммерциализацию готовых решений, в основе которых лежат технологии собственной разработки, и проекты, близкие к завершению.
Если реализация первого этапа лежит на плечах ученых и разработчиков технологий, то работу по масштабированию готовых решений должны взять на себя крупные корпорации, у которых есть достаточные ресурсы и возможности для открытия новых рынков.
В дискуссии примут участие научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров, а также гендиректор Института интеллекта AIRI Иван Оселедец. Они попытаются определить, какая отечественная высокотехнологичная продукция будет востребованной в ближайшие три, семь и десять лет, а также оценить конкурентоспособность таких товаров за пределами Российской Федерации.
Спикером сессии также станет экономист из Китая Энди Си. Этот эксперт предсказал экономические кризисы 1997, 1999 и 2008 годов. В ходе встречи экономист представит свои прогнозы в отношении перераспределения мировых центров принятия технологических решений.
Отметим, впервые форум «Открытые инновации» прошел в 2012 году. На сегодняшний день это одна из наиболее влиятельных дискуссионных площадок в области инновационного развития. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на официальном сайте форума.