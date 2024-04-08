В сессии международного форума «Открытые инновации» поучаствуют Белоусов и Решетников

Напомним, в мае 2023 года Правительство РФ утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Предполагается, что к этому времени российская экономика должна будет самостоятельно обеспечивать выпуск высокотехнологичной продукции, а доля таких товаров отечественного производства при этом составит не менее 75 процентов. На сегодняшний день государство возлагает надежды на коммерциализацию готовых решений, в основе которых лежат технологии собственной разработки, и проекты, близкие к завершению.