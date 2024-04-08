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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

В уфимском озере погибла рыба

В озере в парке Кашкадан погибла вся рыба

8 апреля 2024, 14:32
Фото: ЮТВ

В уфимском озере погибла рыба

Жители Уфы пожаловались на запах мертвой сгнившей рыбы у озера Кашкадан. Такую информацию порталу «ЮТВ» сообщили очевидцы.

Берег водоема у парка культуры и отдыха усеян мертвыми рыбами. На озере ушла вода, а рыбы якобы не смогли проследовать за течением. Уфимцы переживают, что что-то не так может быть в фауной.

В Росрыболовстве назвали причину мора рыб. Предположительно, это все из-за зимнего сезона — озеро якобы и в прошлом году горело, кислорода там нет. В искусственном водоеме вода не обновилась, притока не было.

В ведомстве заверили, что рыба там погибает постоянно. Сотрудники считают, что в парке должны поставить аппаратуру соответствующую, чтобы обогащать воду кислородом.

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#Общество#Уфа#Соцсети#Рыбы#Озеро#Парк#Озеро Кашкадан#Марина Шорина
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