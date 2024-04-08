В озере в парке Кашкадан погибла вся рыба

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Берег водоема у парка культуры и отдыха усеян мертвыми рыбами. На озере ушла вода, а рыбы якобы не смогли проследовать за течением. Уфимцы переживают, что что-то не так может быть в фауной.
В Росрыболовстве назвали причину мора рыб. Предположительно, это все из-за зимнего сезона — озеро якобы и в прошлом году горело, кислорода там нет. В искусственном водоеме вода не обновилась, притока не было.
В ведомстве заверили, что рыба там погибает постоянно. Сотрудники считают, что в парке должны поставить аппаратуру соответствующую, чтобы обогащать воду кислородом.