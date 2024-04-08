В Башкирию приедут дети из Белгородской области

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
О том, что республика на время станет домом для пяти сотен детей из Белгородчины заявил Радий Хабиров на оперативном совещании. Глава региона отметил, что сейчас важно оказать эту поддержку тем, кто находится в сложной ситуации. Несовершеннолетних срочно приходится вывозить из родной области, так как регулярные обстрелы и прилеты украинских дронов угрожают их жизням.
«Я вчера разговаривал с губернатором Белгородской области. К нам обратились за помощью, принять ребят. У них там, знаете, очень непростая ситуация в Белгородской области. Поэтому мы договорились, 500 ребят с Белгородчины мы примем. Мы договорились, Илишевский район и Стерлитамак, — рассказал Радий Хабиров.
В связи с этим всем руководителям районных администраций было поручено лично проконтролировать организацию работы по приему и размещению школьников. Было дано распоряжение и Роспотребнадзору. Ведомству необходимо усилить координацию в тех местах, где остановятся гости из Белгородской области. Пока дети будут находиться в Башкирии, они смогут посещать занятия в школе, ходить в секции.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что около 10 тыс. детей из уже отправили для временного проживания в другие регионы. И еще остаются те, кому тоже важно найти укрытие в безопасном месте.
«Потребность еще остается. Вчера созвонился с руководителями Псковской, Ивановской и Костромской областей, а также Республики Башкирия. Со всеми руководителями проговорил лично, и начинаем уже готовить наших детей к отправке в эти регионы», — рассказал Вечеслав Гладков.
Также белгородских школьников отправляют для размещения в Ставропольском крае, Московской области и Крыму.