В Башкирию приедут дети из Белгородской области

О том, что республика на время станет домом для пяти сотен детей из Белгородчины заявил Радий Хабиров на оперативном совещании. Глава региона отметил, что сейчас важно оказать эту поддержку тем, кто находится в сложной ситуации. Несовершеннолетних срочно приходится вывозить из родной области, так как регулярные обстрелы и прилеты украинских дронов угрожают их жизням.