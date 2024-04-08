В Башкирии двое маралов едва не оказались в западне из-за паводка

По данным тг-канала, животные перебрались на другую сторону реки, когда еще лежал снег. С приходом весны лёд тронулся, тем самым отрезав им путь назад. К счастью, животных вовремя заметили местные жители, сообщивший обо всем спасателям — они перевезли оленей на лодке.