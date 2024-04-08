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Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

В Башкирии двое маралов едва не оказались в западне из-за паводка

В Башкирии двое маралов едва не оказались в западне из-за паводка

8 апреля 2024, 08:34
Фото: 1MI
Животных далось спасти, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Двух маралов, которые из-за паводка оказались отрезаны от большой земли, спасли в Бурзянском районе.

Видео: Mash Batash

По данным тг-канала, животные перебрались на другую сторону реки, когда еще лежал снег. С приходом весны лёд тронулся, тем самым отрезав им путь назад. К счастью, животных вовремя заметили местные жители, сообщивший обо всем спасателям — они перевезли оленей на лодке.

Напомним, ранее в Башкирии произошло массовое ДТП с погибшим. Водитель Mitsubishi Fuso Canter наехал на лежащего на дороге лося. В результате, грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся со самосвалом Shacman. Далее самосвал дальше врезался в грузовой Sitrak.

#Общество#Происшествия#Видео#Животные#Азамат Нухов
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