Уфимцы отправили в Оренбург гуманитарную помощь

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По просьбе мэра Оренбурга Сергея Салмина все районы Уфы начали сбор гуманитарной помощи пострадавшим. Сегодня направлена первая партия груза с вещами первой необходимости.
«Спасибо каждому за неравнодушие и участие. Надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации. Мы всегда готовы помочь и будем поддерживать», — заключил градоначальник.
В пятницу, 5 апреля, в Орске Оренбургской области случился прорыв дамбы. Из-за этого в зону затопления попали тысячи жилых домов, а людей вынуждены эвакуировать. Салмин просил не медлить с аналогичным решением и жителей Оренбурга.