Уфимцы отправили в Оренбург гуманитарную помощь

В пятницу, 5 апреля, в Орске Оренбургской области случился прорыв дамбы. Из-за этого в зону затопления попали тысячи жилых домов, а людей вынуждены эвакуировать. Салмин просил не медлить с аналогичным решением и жителей Оренбурга.