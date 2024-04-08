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Published Сегодня, 14:19

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Уфимцы отправили в Оренбург гуманитарную помощь

Уфимцы отправили в Оренбург гуманитарную помощь

8 апреля 2024, 14:19
Фото: Ратмир Мавлиев
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, как город помог соседнему региону, который топит с выходных. Он назвал ситуацию там тяжелой.

По просьбе мэра Оренбурга Сергея Салмина все районы Уфы начали сбор гуманитарной помощи пострадавшим. Сегодня направлена первая партия груза с вещами первой необходимости.

«Спасибо каждому за неравнодушие и участие. Надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации. Мы всегда готовы помочь и будем поддерживать», — заключил градоначальник.

В пятницу, 5 апреля, в Орске Оренбургской области случился прорыв дамбы. Из-за этого в зону затопления попали тысячи жилых домов, а людей вынуждены эвакуировать. Салмин просил не медлить с аналогичным решением и жителей Оренбурга.

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#Общество#Уфа#Эвакуация#Гуманитарная помощь#Ратмир Мавлиев#Оренбург#Марина Шорина
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