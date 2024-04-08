Уфимская мэрия высказалась о состоянии бомбоубежищ

Как отметили в мэрии Уфы, муниципалитет активно принимает участие в оценке состояния, функциональности и готовности защитных сооружений гражданской обороны к принятию населения, если возникнет такая необходимость. Ведётся также работа с документацией, специалисты заполняют журнал учёта городских убежищ, имеются экземпляры актов оценки состояния. Ответственность за готовность таких помещений лежит на организации-балансодержателя, рассказали в муниципалитете.