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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:43

В Башкирии власти регулярно мониторят состояние городских бункеров

Уфимская мэрия высказалась о состоянии бомбоубежищ

8 апреля 2024, 10:26
Фото: 1MI

В Башкирии власти регулярно мониторят состояние городских бункеров

На контроле все защитные сооружения.

Как отметили в мэрии Уфы, муниципалитет активно принимает участие в оценке состояния, функциональности и готовности защитных сооружений гражданской обороны к принятию населения, если возникнет такая необходимость. Ведётся также работа с документацией, специалисты заполняют журнал учёта городских убежищ, имеются экземпляры актов оценки состояния. Ответственность за готовность таких помещений лежит на организации-балансодержателя, рассказали в муниципалитете.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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