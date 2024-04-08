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Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Тысяча участков и около сотни домов: итоги паводка в Башкирии 8 апреля

Тысяча участков и около сотни домов: итоги паводка в Башкирии 8 апреля

8 апреля 2024, 15:59
Фото: 1MI
К вечеру 8 апреля насчитывается 40 ситуаций, связанных с подтоплениями территорий. Они затрагивают 19 муниципалитетов.

На контроле главного управления находятся 120 придомовых и 1 060 садовых участков, 88 дачных домика, 17 трасс и 12 низководных мостов. За сутки удалось освободить три жилых дома.

Сегодня в связи с затором льда пришлось взрывать реки Большой Авзян в Белорецком районе, Ай в Мечетлинском районе, Белая вблизи Тимирово, Старомунасипово, Набиево Бурзянского района. В пяти населенных пунктах осматривали ситуацию с воздуха, с помощью беспилотников.

Известны новые данные о паводке в Уфе
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#Общество#Паводок#Башкортостан#Половодье#МЧС Башкирии#Марина Шорина
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