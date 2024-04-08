Тысяча участков и около сотни домов: итоги паводка в Башкирии 8 апреля

Сегодня в связи с затором льда пришлось взрывать реки Большой Авзян в Белорецком районе, Ай в Мечетлинском районе, Белая вблизи Тимирово, Старомунасипово, Набиево Бурзянского района. В пяти населенных пунктах осматривали ситуацию с воздуха, с помощью беспилотников.