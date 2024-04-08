Тысяча участков и около сотни домов: итоги паводка в Башкирии 8 апреля

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
На контроле главного управления находятся 120 придомовых и 1 060 садовых участков, 88 дачных домика, 17 трасс и 12 низководных мостов. За сутки удалось освободить три жилых дома.
Сегодня в связи с затором льда пришлось взрывать реки Большой Авзян в Белорецком районе, Ай в Мечетлинском районе, Белая вблизи Тимирово, Старомунасипово, Набиево Бурзянского района. В пяти населенных пунктах осматривали ситуацию с воздуха, с помощью беспилотников.