Стали известны имена финалистов XI Югорского лыжного марафона

Организацию такого спортивного события прокомментировал единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» в ХМАО-Югре Виталий Мосунов. По его словам, Югорский лыжный марафон в одиннадцатый раз объединил в Ханты-Мансийске олимпийских чемпионов и любителей, тех, кто долгие десятилетия занимается лыжным спортом, и, тех, кто впервые вышел на лыжню. За эти годы болельщики и участники наблюдали, как выросли многие семьи, развивались спортивные команды и корпоративные сборные, посещающие состязания каждый год; какие эмоции испытывали марафонцы, стараясь превзойти собственные результаты и достигая поставленных целей. Мосунов предполагает, что участие в Югорском лыжном марафоне смогло вдохновить будущих атлетов, которые будут представлять Россию через несколько лет на самом высоком спортивном уровне.