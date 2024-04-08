Стали известны имена финалистов XI Югорского лыжного марафона

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Как сообщает inkazan.ru, по итогам всего марафона партнер мероприятия — «Группа ВТБ» — разыграл суммарный призовой фонд в 2,3 миллиона рублей.
Организацию такого спортивного события прокомментировал единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» в ХМАО-Югре Виталий Мосунов. По его словам, Югорский лыжный марафон в одиннадцатый раз объединил в Ханты-Мансийске олимпийских чемпионов и любителей, тех, кто долгие десятилетия занимается лыжным спортом, и, тех, кто впервые вышел на лыжню. За эти годы болельщики и участники наблюдали, как выросли многие семьи, развивались спортивные команды и корпоративные сборные, посещающие состязания каждый год; какие эмоции испытывали марафонцы, стараясь превзойти собственные результаты и достигая поставленных целей. Мосунов предполагает, что участие в Югорском лыжном марафоне смогло вдохновить будущих атлетов, которые будут представлять Россию через несколько лет на самом высоком спортивном уровне.
Самый впечатляющий результат — 1 час 59 минут 33 секунды в гонке на 50 км свободным стилем 6 апреля продемонстрировал 29-летний Андрей Алипкин. Среди женщин лучшей была признана Кристина Резцова, она преодолела марафон в первый день соревнований за 2 часа 3 минуты 14 секунд. Серебро в королевской гонке среди мужчин получил Рифат Сафиуллин. Второе место среди женщин досталось Алине Кудисовой (2:07:30). Тройку лучших среди мужчин замыкает Дмитрий Баграшов (1:59:34), среди женщин — Лилия Васильева (2:09:37). За первое место на дистанции 50 км свободным стилем организаторы соревнования вручили денежный приз в размере 400 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч рублей, за третье — 100 тысяч рублей.
Во второй день состязаний, 7 апреля, Станислав Волженцев одержал уверенную победу в марафонском забеге классическим стилем. Его показатель — 2 часа 11 минут 43 секунды. Следом за ним к финишу пришли Илья Санников (2:12:02) и Евгений Цепков (2:12:54). В гонке среди женщин лидировала Лилия Васильева (2:32:13), на втором месте оказалась Мария Козекаева (2:34:31) и Алина Кудисова (2:38:20) — на третьем. Обладатели золота, серебра и бронзы в марафоне классическим стилем получили денежные награды в размере 150 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно.
Югорский лыжный марафон впервые был организован в 2013 году при участии властей ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерации лыжных гонок региона и банка «Открытие», входящего в «Группу ВТБ».
Статус генерального информационного партнера мероприятия получило «РИА Новости Спорт». Информационными партнерами события стали Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru.