Сотню миллионов выделят на оборудование зала заседаний в Уфе

В перечень закупки включили 40 мониторов, три светодиодных экрана, семь комплексов отображения данных, 16 систем беспроводного управления для зала, маршрутизаторы, усилители, беспроводные системы презентации. На все позиции нужно предоставить гарантию не менее года.