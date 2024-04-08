Сотню миллионов выделят на оборудование зала заседаний в Уфе

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Согласно документации, заказчиком выступил центр информационных технологий города. Деньги на работы выделяют из бюджета столицы РБ.
Победитель аукциона привезет технику за 75 дней после заключения контракта. Ему нужно будет собрать все необходимое, заняться пусконаладкой, активацией и настройкой. По окончании требуется проинструктировать сотрудников, как использовать оборудование.
В перечень закупки включили 40 мониторов, три светодиодных экрана, семь комплексов отображения данных, 16 систем беспроводного управления для зала, маршрутизаторы, усилители, беспроводные системы презентации. На все позиции нужно предоставить гарантию не менее года.
Итоги аукциона подведут 17 апреля, а за два дня до этого обозначено окончание приема заявок. Доставить товар требуется до дома №3/5 по улице Ивана Якутова.