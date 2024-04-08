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Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Сотню миллионов выделят на оборудование зала заседаний в Уфе

Сотню миллионов выделят на оборудование зала заседаний в Уфе

8 апреля 2024, 17:06
Фото: 1MI
Свыше 107,9 млн рублей выделили на оборудование для оснащения зала заседаний и ситуационного центра в Уфе. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

Согласно документации, заказчиком выступил центр информационных технологий города. Деньги на работы выделяют из бюджета столицы РБ.

Победитель аукциона привезет технику за 75 дней после заключения контракта. Ему нужно будет собрать все необходимое, заняться пусконаладкой, активацией и настройкой. По окончании требуется проинструктировать сотрудников, как использовать оборудование.

В перечень закупки включили 40 мониторов, три светодиодных экрана, семь комплексов отображения данных, 16 систем беспроводного управления для зала, маршрутизаторы, усилители, беспроводные системы презентации. На все позиции нужно предоставить гарантию не менее года.

Итоги аукциона подведут 17 апреля, а за два дня до этого обозначено окончание приема заявок. Доставить товар требуется до дома №3/5 по улице Ивана Якутова.

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#Общество#Уфа#Госзакупки#Марина Шорина
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