РЭО: Невнесение данных во ФГИС УТКО чревато штрафами

Генеральный директор компании Денис Буцаев описал ФГИС УТКО как следующий шаг в электронной модели управления отходами на федеральном уровне. Он отметил, что благодаря существованию этой системы компания обеспечивает полный контроль за передвижением отходов от момента их возникновения до переработки или захоронения. Работа системы началась 1 декабря 2023 года, и до 1 января 2024 года требовалось заполнить все обязательные поля отчетности. Большинство пользователей успели внести данные, но не все.