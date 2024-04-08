РЭО: Невнесение данных во ФГИС УТКО чревато штрафами

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
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За задержку внесения информации в систему предусмотрен штраф до 150 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ, статьей 8.2, частями 13 и 14. Об этом сообщает 56orb.
Генеральный директор компании Денис Буцаев описал ФГИС УТКО как следующий шаг в электронной модели управления отходами на федеральном уровне. Он отметил, что благодаря существованию этой системы компания обеспечивает полный контроль за передвижением отходов от момента их возникновения до переработки или захоронения. Работа системы началась 1 декабря 2023 года, и до 1 января 2024 года требовалось заполнить все обязательные поля отчетности. Большинство пользователей успели внести данные, но не все.
Материалы о нарушениях в деятельности региональных операторов в Архангельской и Самарской областях поступили на рассмотрение в Генеральную прокуратуру РФ. Проверка внесения данных во ФГИС УТКО проводится регулярно. В настоящее время идет анализ данных по другим регионам. В случае выявления нарушений материалы о них также поступят в компетентные органы.
Заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов отметил, что по всей России работа во ФГИС УТКО ведется активно, и более 93% информации уже попало в систему. С момента запуска системы региональные операторы всегда имеют возможность воспользоваться консультационной поддержкой.
Чтобы облегчить работу региональным операторам и другим участникам, на сайте РЭО доступны видеоуроки, а также функционирует служба поддержки.