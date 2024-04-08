Рабочая неделя в Башкирии начнется с дождей

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, какой будет погода в регионе в ближайшие дни.

Сегодня, 8 апреля, ожидается умеренный юго-западный ветер и небольшой дождь. Термометр покажет +5, +10°. 9 апреля также небольшой дождь. Ветер умеренный юго-западного и западного направления. Ночью температура воздуха составит +1, +6°, днем потеплеет до +8, +13°. В апреле на уфимцев упадут четыре геомагнитные бури Узнать подробнее 10 апреля по-прежнему дожди, на севере — со снегом. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью столбик термометра опустится до 0, +5°, днем +6, +11°.