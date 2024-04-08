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Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

Рабочая неделя в Башкирии начнется с дождей

Рабочая неделя в Башкирии начнется с дождей

8 апреля 2024, 03:19
Фото: FreePik
Синоптики Башгидрометцентра сообщили, какой будет погода в регионе в ближайшие дни.

Сегодня, 8 апреля, ожидается умеренный юго-западный ветер и небольшой дождь. Термометр покажет +5, +10°.

9 апреля также небольшой дождь. Ветер умеренный юго-западного и западного направления. Ночью температура воздуха составит +1, +6°, днем потеплеет до +8, +13°.

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10 апреля по-прежнему дожди, на севере — со снегом. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью столбик термометра опустится до 0, +5°, днем +6, +11°.

#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Природа#Дожди
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