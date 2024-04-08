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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Прокуратура заинтесовалась «упавшим» на лопату школьником из Башкирии

Прокуратура заинтесовалась «упавшим» на лопату школьником из Башкирии

8 апреля 2024, 16:28
Фото: 1MI
В Уфе 10-летний ребенок ударил своего одноклассника лопатой во время уборки школьной территории. Этот инцидент заинтересовал прокуратуру Башкирии.

Надзорное ведомство организовало проверку. Прокуратура Октябрьского района установит обстоятельства случившегося, проверит исполнение законодательства об образовании и даст оценку действиям должностных лиц учебного заведения.

При наличии оснований планируется принять меры реагирования. Предварительно, 3 апреля ученики пятого класса на уроке труда и технологии раскидывали снег, когда один из мальчиков ударил своего одноклассника лопатой.

После этого 10-летний ученик попал в медучреждение с сотрясением головного мозга. Ранее администрация говорила, что мальчик сам упал и ударился о лопату соседа.

Дракой школьников в Уфе заинтересовалась прокуратура
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#Общество#Уфа#Прокуратура Башкирии#Драка#Школьники#Марина Шорина
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