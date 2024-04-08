Прокуратура заинтесовалась «упавшим» на лопату школьником из Башкирии

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Надзорное ведомство организовало проверку. Прокуратура Октябрьского района установит обстоятельства случившегося, проверит исполнение законодательства об образовании и даст оценку действиям должностных лиц учебного заведения.
При наличии оснований планируется принять меры реагирования. Предварительно, 3 апреля ученики пятого класса на уроке труда и технологии раскидывали снег, когда один из мальчиков ударил своего одноклассника лопатой.
После этого 10-летний ученик попал в медучреждение с сотрясением головного мозга. Ранее администрация говорила, что мальчик сам упал и ударился о лопату соседа.