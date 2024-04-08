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Posted Сегодня, 16:51

Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Фанатов Владимира Кузьмина напугало состояние артиста на концерте в Уфе

После концерта в Уфе певца Владимира Кузьмина раскритиковали

8 апреля 2024, 16:51
Фото: Скриншот видео

Фанатов Владимира Кузьмина напугало состояние артиста на концерте в Уфе

Почитателей творчества Владимира Кузьмина напугало состояние артиста после концерта в Уфе. Видеозаписи выступлений распространили в соцсетях, под ними оставляли гневные комментарии.

Концерт состоялся еще 5 апреля, но за это время ролики успели собрать шквал критики. Зрители заметили, что артист не попадает в ноты, якобы он был в странном состоянии.

«С пением у артиста проблема — то ли голос пропал, то ли не совсем трезв, то ли … короче, слушать как-то неловко. Что это? В зале недоумение. Иногда лучше была бы фонограмма, наверное», — пишут в соцсетях.

Музыкальные эксперты считают, что такой выход был неуважением по отношению к слушателям. Билеты на его концерт стоили по три тысячи рублей.

Директор артиста Александр Сябро заявил, что было больше видеозаписей с концерта с положительными отзывами, передают «Аргументы и факты». Представитель Кузьмина назвал «очередной чушью» информацию о том, что его подопечный вышел пьяным к зрителям.

#Культура#Уфа#Соцсети#Концерт#Артисты#Марина Шорина
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