После концерта в Уфе певца Владимира Кузьмина раскритиковали

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Концерт состоялся еще 5 апреля, но за это время ролики успели собрать шквал критики. Зрители заметили, что артист не попадает в ноты, якобы он был в странном состоянии.
«С пением у артиста проблема — то ли голос пропал, то ли не совсем трезв, то ли … короче, слушать как-то неловко. Что это? В зале недоумение. Иногда лучше была бы фонограмма, наверное», — пишут в соцсетях.
Музыкальные эксперты считают, что такой выход был неуважением по отношению к слушателям. Билеты на его концерт стоили по три тысячи рублей.
Директор артиста Александр Сябро заявил, что было больше видеозаписей с концерта с положительными отзывами, передают «Аргументы и факты». Представитель Кузьмина назвал «очередной чушью» информацию о том, что его подопечный вышел пьяным к зрителям.