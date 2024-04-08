Подтопление прогнозируется в трех районах Башкирии

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:55
На контроле Главного управления МЧС России по РБ находится 46 ситуаций в 20 муниципальных образованиях, связанных с затоплением 3 жилых домов, 138 придомовых участков, 1254 садовых участков, и 115 садовых домов. На контроле 21 участок автомобильных дорог и 13 низководных мостов. В пунктах временного размещения находятся 7 человек, в числе которых четверо несовершеннолетних.
За сутки проведены взрывные работы на реке Белая из-за затора льда на участках воды вблизи населенных пунктов Тимирово, Старомунасипово, Набиево Бурзянского района республики. На сегодняшний день спланированы взрывные работы в д. Нижний Авзян Белорецкий район и с. Большеустьикинское Мечетлинского района.
Сегодня на территории Республики Башкортостан прогнозируется:
— подтопление автомобильных дорог в Мечетлинском районе;
— подтопление придомовых территорий в Иглинском районе;
— подтопление придомовых территорий в г. Октябрьский.
Напомним, по данным Госкомитета по ЧС, в Башкирии по состоянию на 7 апреля водой оказалось затоплено порядка 2 тысяч садовых участков и более 200 садовых домов. Подтопления населенных пунктов и автодорог уже были зарегистрированы во многих муниципалитетах.