Подтопление прогнозируется в трех районах Башкирии

Напомним, по данным Госкомитета по ЧС, в Башкирии по состоянию на 7 апреля водой оказалось затоплено порядка 2 тысяч садовых участков и более 200 садовых домов. Подтопления населенных пунктов и автодорог уже были зарегистрированы во многих муниципалитетах.