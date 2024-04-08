Пиковые значения паводка, набережная в упадке и возвращение чиновников с СВО

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Паводок в Башкирии достигнет пиковых показателей раньше обычного. Наивысших показателей паводок в Башкирии достигнет в третью декаду апреля. Отмечается, что это практически на две недели раньше по сравнению со значениями предыдущих лет. Кроме того, в настоящее время наблюдается прохождение максимальных уровней воды на степных реках.
Как сообщили ранее в ГКЧС, на контроле ведомства остаются 46 случаев подтопления на территории 20 муниципальных образований. По данным руководителя ГКЧС, подтоплены оказались 3 жилых дома, 138 придомовых территорий, 1254 садовых участка, 21 участок автодорог, 13 низководных мостов.
Власти Башкирии направили в Оренбургскую область партию питьевой воды. Кроме того, планируется отправить в соседний регион влажные салфетки и другие предметы первой необходимости. Как сообщал Mkset, в школах и детских садах Уфы также начали собирать питьевую воду для жителей Оренбургской области. Так, в одной из уфимских школ родителей учеников попросили принести по 5-литровому баллону воды.
Глава Башкирии выразил благодарность всем, кто принимает участие в поисках двух пропавших в Уфе подростков — Дамира Адигамова и Павла Паличева. Новость об их исчезновении появилась в воскресенье, 30 марта. Хабиров дал мэру Уфы поручение помочь с подбором подходящего для поискового штаба нового помещения, а также организовать для волонтеров доставку горячей еды и необходимого снаряжения.
Первый вице-премьер республики Азат Бадранов вернулся с СВО. По словам Радия Хабирова, Бадранов был демобилизован из ВС, после того как почти два года провёл в зоне военной специальной операции. Бадранов продолжит заниматься вопросами военнослужащих, налаживать связи между властью и этой категорией жителей региона.
Пока набережная реки Белой на въезде в Уфу готовится к 450-летию столицы, набережная реки Уфы кажется забытой. Дамба, защищающая Сипайлово от Уфимки (так в обиходе называют эту реку), покрыта трещинами и завалена мусором. Будущее её не ясно. Корреспондент Mkset.ru прогулялся по набережной реки Уфы и пришёл к выводу, что несмотря на плачевное состояние, она обладает некоторыми преимуществами по сравнению с набережной Белой.