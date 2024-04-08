Пиковые значения паводка, набережная в упадке и возвращение чиновников с СВО

Пока набережная реки Белой на въезде в Уфу готовится к 450-летию столицы, набережная реки Уфы кажется забытой. Дамба, защищающая Сипайлово от Уфимки (так в обиходе называют эту реку), покрыта трещинами и завалена мусором. Будущее её не ясно. Корреспондент Mkset.ru прогулялся по набережной реки Уфы и пришёл к выводу, что несмотря на плачевное состояние, она обладает некоторыми преимуществами по сравнению с набережной Белой.