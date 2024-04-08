Новая колоннада появится на набережной реки Белой в Уфе

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
На набережной реки Белой начались работы по установке колоннады. О том, что в Уфе появится новый архитектурный объект — колоннада в неоклассическом стиле с колоннами коринфского ордера ранее сообщал Радий Хабиров.
По информации на сайте госзакупок, колоннада должна состоять из двух половин, с колоннами без каннелюр, установленными на общие стилобаты высотой 1 м. Высота колонн без капители должна составлять 4,5 м. Высота антаблемента (одна из трёх основных частей архитектурного ордера, а именно система горизонтального перекрытия, опирающегося на колонну, пилон, стену — прим. ред.) по торцам — до 2,5 м.
Две части колоннады должны образовывать арку для прохода к набережной. По торцам колоннады необходимо расположить два небольших купола со шпилями. Отмечается, что, в теле колоннады должно быть предусмотрено место установки двух скульптур на тумбах. Облицовка объекта должна быть выполнена из натурального камня. Помимо того, подрядчик должен будет внедрить в план колоннады систему наружного освещения — архитектурно–художественную подсветку.