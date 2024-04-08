Новая колоннада появится на набережной реки Белой в Уфе

По информации на сайте госзакупок, колоннада должна состоять из двух половин, с колоннами без каннелюр, установленными на общие стилобаты высотой 1 м. Высота колонн без капители должна составлять 4,5 м. Высота антаблемента (одна из трёх основных частей архитектурного ордера, а именно система горизонтального перекрытия, опирающегося на колонну, пилон, стену — прим. ред.) по торцам — до 2,5 м.