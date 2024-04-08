Известно, когда паводок в Башкирии достигнет пиковых значений

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
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Updated Сегодня, 11:23
Наивысших показателей паводок в Башкирии достигнет в третью декаду апреля. Отмечается, что это практически на две недели раньше по сравнению со значениями предыдущих лет. Кроме того, в настоящее время наблюдается прохождение максимальных уровней воды на степных реках.
— На текущей и следующей неделе ожидается сохранение высоких уровней воды на горных реках и рост уровня воды на крупных реках — Белой, Уфе, Деме. В настоящее время водохранилища республики работают в режиме наполнения, до полного наполнения на Павловском водохранилище необходимо 8,5 м, Нугушском +12 м, в Юмагузинском +31,4 м», — отметил Первов.
На сегодняшний день на контроле ведомства остаются 46 случаев подтопления на территории 20 муниципальных образований. По данным руководителя ГКЧС, подтоплены оказались 3 жилых дома, 138 придомовых территорий, 1254 садовых участка, 21 участок автодорог, 13 низководных мостов.