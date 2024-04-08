Известно, когда паводок в Башкирии достигнет пиковых значений

Наивысших показателей паводок в Башкирии достигнет в третью декаду апреля. Отмечается, что это практически на две недели раньше по сравнению со значениями предыдущих лет. Кроме того, в настоящее время наблюдается прохождение максимальных уровней воды на степных реках.