Глава Башкирии высказался о поисках пропавших в Уфе подростков

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Глава Башкирии выразил благодарность всем, кто принимает участие в поисках двух пропавших в Уфе подростков — Динара Адигамова и Павла Паличева. Новость об их исчезновении появилась в воскресенье, 30 марта. По словам Хабирова, помощь волонтерам отряда «ЛизаАлерт» РБ приехали поисковики из Новосибирска, Москвы, Казани.
«К сожалению, у нас пока нет результатов, но тем не менее я прошу не сворачивать эту работу», — сказал Радий Хабиров.
Кроме того, Хабиров дал мэру Уфы поручение помочь с подбором подходящего для поискового штаба нового помещения, а также организовать для волонтеров доставку горячей еды и необходимого снаряжения.
Напомним, в поисках мальчиков задействованы сотрудники полиции, Управления гражданской защиты г. Уфы, Главного управления МЧС России по РБ, Госкомитета РБ по ЧС, добровольцы, волонтеры, водолазы и кинологи.
Также ранее в УГЗ Уфы заявили, что в рамках поисков могут быть применены беспилотники. БПЛА будет применяться на территории лесного массива, береговой линии реки Белой и СНТ Октябрьского и Орджоникидзевского районов.