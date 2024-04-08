Глава Башкирии высказался о поисках пропавших в Уфе подростков

Глава Башкирии выразил благодарность всем, кто принимает участие в поисках двух пропавших в Уфе подростков — Динара Адигамова и Павла Паличева. Новость об их исчезновении появилась в воскресенье, 30 марта. По словам Хабирова, помощь волонтерам отряда «ЛизаАлерт» РБ приехали поисковики из Новосибирска, Москвы, Казани.