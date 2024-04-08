Дерматовенеролог Зубова рассказала, что у 90% людей на лице обитают клещи

Дерматовенеролог объясняет, что эти клещи являются условно патогенными организмами. Они есть практически у каждого, так как составляют нормальный микробный биоценоз кожи лица. Существуют два вида клещей-демодексов: один локализуется в бровях, ресницах и иногда в волосах на теле или голове, а другой находится в сальных железах кожи лица, реже на спине, шее, груди и других участках кожи.