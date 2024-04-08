Дерматовенеролог Зубова рассказала, что у 90% людей на лице обитают клещи

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:41
Клещи-демодексы обычно находятся в волосяных фолликулах на лице, особенно на лбу, щеках, носу, ресницах и ушных каналах, пишут «Известия».
Дерматовенеролог объясняет, что эти клещи являются условно патогенными организмами. Они есть практически у каждого, так как составляют нормальный микробный биоценоз кожи лица. Существуют два вида клещей-демодексов: один локализуется в бровях, ресницах и иногда в волосах на теле или голове, а другой находится в сальных железах кожи лица, реже на спине, шее, груди и других участках кожи.
Когда баланс микробного сообщества нарушается, клещи начинают активно размножаться. Это может произойти после различных кожных заболеваний или при использовании местных гормональных мазей. Влияние на распространение демодекоза оказывают также нарушения работы систем организма, эндокринной, нервной или сосудистой системы, а также заболевания ЖКТ.
Для постановки диагноза необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу, который определит его на основе анамнеза пациента или обнаружения клещей в соскобах кожи.
Важно отметить, что само обнаружение клещей-демодексов не требует медицинской помощи. Главным образом, необходимо лечить основные заболевания, которые могут усугублять их присутствие. Поэтому терапия будет зависеть от конкретного диагноза.
Для профилактики рекомендуется использовать мягкий шампунь и умываться дважды в день мягким очищающим средством для лица. Также можно использовать мягкие отшелушивающие средства для удаления омертвевших клеток кожи.