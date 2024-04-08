Башкирия направит гуманитарную помощь в пострадавший от паводка Орск

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Власти Башкирии направили в Оренбургскую область партию питьевой воды. Кроме того, планируется отправить в соседний регион влажные салфетки и другие товары первой необходимости.
«Это наши соседи, наши добрые соседи. Они в беде оказались, им надо помогать. Что просят, то и отдавайте. Потом разберемся», — отметил глава республики.
Напомним, прорыв дамбы произошел в Орске в пятницу, 5 апреля. В зоне затопления оказались тысячи жилых домов — экстренные службы провели массовую эвакуацию местных жителей.
Как сообщал Mkset, в школах и детских садах Уфы также начали собирать питьевую воду для жителей Оренбургской области. Так, в одной из уфимских школ родителей учеников попросили принести по 5-литровому баллону воды.