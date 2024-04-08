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Published Сегодня, 10:59

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Башкирия направит гуманитарную помощь в пострадавший от паводка Орск

Башкирия направит гуманитарную помощь в пострадавший от паводка Орск

8 апреля 2024, 10:59
Фото: 1MI
Из Башкирии в соседний регион уже отправился гуманитарный конвой с питьевой водой, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

Власти Башкирии направили в Оренбургскую область партию питьевой воды. Кроме того, планируется отправить в соседний регион влажные салфетки и другие товары первой необходимости.

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«Это наши соседи, наши добрые соседи. Они в беде оказались, им надо помогать. Что просят, то и отдавайте. Потом разберемся», — отметил глава республики.

Напомним, прорыв дамбы произошел в Орске в пятницу, 5 апреля. В зоне затопления оказались тысячи жилых домов — экстренные службы провели массовую эвакуацию местных жителей.

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Как сообщал Mkset, в школах и детских садах Уфы также начали собирать питьевую воду для жителей Оренбургской области. Так, в одной из уфимских школ родителей учеников попросили принести по 5-литровому баллону воды.

#Общество#Дороги#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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