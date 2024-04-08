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Авито запускает «Авито Путешествия» — и планирует выйти на рынок онлайн-бронирования

8 апреля 2024, 15:50
Авито запускает отдельный раздел на платформе, где можно будет забронировать не только квартиры и загородную недвижимость для посуточного проживания, но и номера в отелях.

Новый сервис для поиска и бронирования всех типов размещения в отпуске, командировке и любой другой поездке по стране станет одним из фокусов в стратегии развития всей платформы. Он объединит опыт команды категории краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» с возможностями материнского бренда. Сервис будет доступен для пользователей с 8 апреля.

На первом этапе команда Авито Путешествия перезапустит программу лояльности, в рамках которой пользователи смогут получать кешбэк бонусами — до 15% от стоимости брони (1 бонус = 1 рубль). Ими в течение 180 дней можно покрыть до 10% от суммы будущих бронирований, либо потратить их на оплату доставки «Авито» или услуг продвижения и размещения на платформе. Также планируется интегрировать сервисы рассрочки на бронирование жилья и включить специальные предложения для клиентов от компаний-партнеров: банков, авиакомпаний и др. С осени 2024 года число доступных объектов размещения на Авито Путешествия значительно увеличится — к самому большому выбору частного жилья добавится возможность забронировать номер в отелях по всей России.

На начало апреля 2024 года в Башкортостане объем предложения доступных для посуточной аренды квартир увеличился на 28% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году, а загородных объектов — на 70%. Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в регионе составила 2000 рублей, в сегменте загородной недвижимости — 6500 рублей. Подробнее в таблице 1.

«На протяжении нескольких лет „Авито“ уверенно удерживает лидерство в сегменте краткосрочной аренды квартир и загородных объектов. Это вызов для нас и всей индустрии. Сегодня каждый день более 1 млн человек ищет посуточное жильё на „Авито“. Сегодня на платформе представлено около 250 тысяч объектов недвижимости для краткосрочного проживания», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

Вместе с расширением предложения и перезапуском программы лояльности для туристов и командированных сервис «Авито Путешествия» планирует сфокусироваться на росте показателей посещаемости: привлекать пользователей к размещенным на платформе объектам с помощью большого количества точек входа в приложении «Авито», бонусов по программе лояльности и инвестировать в широкую маркетинговую кампанию.

Команда сервиса «Авито Путешествия» продолжит развивать и инструменты для работы арендодателей, которые позволяют удобно и прозрачно вести бизнес. Например, запускает новое продвижение объектов — владельцы и управляющие не платят за услугу заранее, а оплачивают дополнительный процент комиссии только в случае, когда гость забронировал жильё.

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