Авито запускает «Авито Путешествия» — и планирует выйти на рынок онлайн-бронирования

На первом этапе команда Авито Путешествия перезапустит программу лояльности, в рамках которой пользователи смогут получать кешбэк бонусами — до 15% от стоимости брони (1 бонус = 1 рубль). Ими в течение 180 дней можно покрыть до 10% от суммы будущих бронирований, либо потратить их на оплату доставки «Авито» или услуг продвижения и размещения на платформе. Также планируется интегрировать сервисы рассрочки на бронирование жилья и включить специальные предложения для клиентов от компаний-партнеров: банков, авиакомпаний и др. С осени 2024 года число доступных объектов размещения на Авито Путешествия значительно увеличится — к самому большому выбору частного жилья добавится возможность забронировать номер в отелях по всей России.