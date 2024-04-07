Житель Башкирии получил выстрел в голову в ночном клубе

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В Башкирии 23-летний мужчина умер, получив ранение в ночном клубе.
Как сообщает тг-канал, инцидент произошел ранее в Ишимбае. Данил Р. оказался свидетелем драки, завязавшейся между посетителями клуба. Один из участников конфликта открыл огонь из травматического пистолета — вероятно, он целился в одного из своих оппонентов, но промахнулся. Пострадавший получил выстрел в голову.
Данила доставили в отделение нейрохирургии. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Злоумышленников разыскивает полиция.
Напомним, ранее неизвестные выстрелили из ракетницы в глаз посетителю одного из уфимских баров. Компания нетрезвых людей попросила у пострадавшего человека сигарету, однако тот им отказал, в ответ на что злоумышленники выстрелил парню в лицо, после чего компания скрылась.