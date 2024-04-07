Житель Башкирии получил выстрел в голову в ночном клубе

Напомним, ранее неизвестные выстрелили из ракетницы в глаз посетителю одного из уфимских баров. Компания нетрезвых людей попросила у пострадавшего человека сигарету, однако тот им отказал, в ответ на что злоумышленники выстрелил парню в лицо, после чего компания скрылась.