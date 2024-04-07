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Житель Башкирии получил выстрел в голову в ночном клубе

Житель Башкирии получил выстрел в голову в ночном клубе

7 апреля 2024, 10:49
Фото: 1MI
23-летний мужчина получил выстрел в голову из травматического пистолета, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В Башкирии 23-летний мужчина умер, получив ранение в ночном клубе.

Как сообщает тг-канал, инцидент произошел ранее в Ишимбае. Данил Р. оказался свидетелем драки, завязавшейся между посетителями клуба. Один из участников конфликта открыл огонь из травматического пистолета — вероятно, он целился в одного из своих оппонентов, но промахнулся. Пострадавший получил выстрел в голову.

Данила доставили в отделение нейрохирургии. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Злоумышленников разыскивает полиция.

Напомним, ранее неизвестные выстрелили из ракетницы в глаз посетителю одного из уфимских баров. Компания нетрезвых людей попросила у пострадавшего человека сигарету, однако тот им отказал, в ответ на что злоумышленники выстрелил парню в лицо, после чего компания скрылась.

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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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