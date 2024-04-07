Важное заявление о погодных условиях в Башкирии сделали в МЧС

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
На территории Башкирии в ближайшие сутки прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Местами пройдут дождь и снег. Также ожидается туман, ввиду чего видимость на дорогах составит 500 метров и менее — в утреннее и ночное время.
По данным Башгидрометцентра, в понедельник, 8 апреля, ожидается умеренный ветер западного и северо-западного направлений. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем +5, +10°.
Во вторник, 9 Апреля, в республике пройдут небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7°, днем от +8 до +13°.