mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В Башкирии ожидаются снегопады и туман

Важное заявление о погодных условиях в Башкирии сделали в МЧС

7 апреля 2024, 10:25
Фото: 1MI

В Башкирии ожидаются снегопады и туман

О неблагоприятных погодных условиях предупреждает пресс-служба МЧС по РБ.

На территории Башкирии в ближайшие сутки прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Местами пройдут дождь и снег. Также ожидается туман, ввиду чего видимость на дорогах составит 500 метров и менее — в утреннее и ночное время.

По данным Башгидрометцентра, в понедельник, 8 апреля, ожидается умеренный ветер западного и северо-западного направлений. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем +5, +10°.

Во вторник, 9 Апреля, в республике пройдут небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7°, днем от +8 до +13°.

В Уфе из-за тумана почти на восемь часов задержали авиарейс в Санкт-Петербург
Узнать подробнее
#Общество#Погода#Весна#Новости Башкирии#Азамат Нухов#МЧС Башкирии#Туман
Подпишитесь
Столб черного дамы заметили в небе над Уфой
Сегодня, 08:12
В МЧС рассказали, что будет в Башкирии из-за прорыва дамбы в Оренбургской области
5 апреля, 18:45
В МЧС не подтвердили информацию о прорыве плотины в Башкирии
Сегодня, 07:34
«Белая ведьма» из Башкирии за деньги поджигала клиентов
Сегодня, 04:31
Житель Уфы на видео показал, как «Восточный выезд» изменил русло реки
Сегодня, 07:10
Еще один долг «Башкиравтодора»
5 апреля, 05:22
"