В Уфе водителю, неоднократно нарушившему ПДД, грозит лишение водительских прав

Позднее тот же автомобилист вновь проехал на запрещающий сигнал светофора в ходе движения по пересечению улиц Сипайловская и Чудская. Видео с моментом совершения правонарушения отправили в чат-бот ГИБДД очевидцы. В отношении водителя составлен второй административный материал за данное нарушение.