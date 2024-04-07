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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Уфе водителю, неоднократно нарушившему ПДД, грозит лишение водительских прав

В Уфе водителю, неоднократно нарушившему ПДД, грозит лишение водительских прав

7 апреля 2024, 06:05
Фото: 1MI
22-летний мужчина дважды проехал на запрещающий сигнал светофора, сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на опубликованное в соцсетях видео, на котором водитель ВАЗ-2114 на пересечении улиц Нуриева и Гареева совершил проезд на запрещающий сигнал светофора. Грубое нарушение ПДД совершил 22-летний житель Благовещенского района. В отношении него составлен административный протокол.

Позднее тот же автомобилист вновь проехал на запрещающий сигнал светофора в ходе движения по пересечению улиц Сипайловская и Чудская. Видео с моментом совершения правонарушения отправили в чат-бот ГИБДД очевидцы. В отношении водителя составлен второй административный материал за данное нарушение.

За повторный проезд на запрещающий сигнал светофора водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение права на управление ТС сроком от четырёх до шести месяцев.

Кроме того, водителя привлекли к административный ответственности за управление автомобилем, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует техническому регламенту.

Напомним, ранее сотрудники Госавтоинспекции задержали 15-летнего водителя мопеда. Как показало освидетельствование, в его крови было превышено содержания алкоголя. Отмечается, что подросток, заметивший пост ДПС, попытался скрыться, но был остановлен инспекторами.

#Общество#Город#Уфа#ГИБДД#Дороги#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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