В Уфе водителю, неоднократно нарушившему ПДД, грозит лишение водительских прав

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на опубликованное в соцсетях видео, на котором водитель ВАЗ-2114 на пересечении улиц Нуриева и Гареева совершил проезд на запрещающий сигнал светофора. Грубое нарушение ПДД совершил 22-летний житель Благовещенского района. В отношении него составлен административный протокол.
Позднее тот же автомобилист вновь проехал на запрещающий сигнал светофора в ходе движения по пересечению улиц Сипайловская и Чудская. Видео с моментом совершения правонарушения отправили в чат-бот ГИБДД очевидцы. В отношении водителя составлен второй административный материал за данное нарушение.
За повторный проезд на запрещающий сигнал светофора водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение права на управление ТС сроком от четырёх до шести месяцев.
Кроме того, водителя привлекли к административный ответственности за управление автомобилем, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует техническому регламенту.
Напомним, ранее сотрудники Госавтоинспекции задержали 15-летнего водителя мопеда. Как показало освидетельствование, в его крови было превышено содержания алкоголя. Отмечается, что подросток, заметивший пост ДПС, попытался скрыться, но был остановлен инспекторами.