В МЧС не подтвердили информацию о прорыве плотины в Башкирии

На кадрах — поле, залитое водой. Примечательно, что вместе с водой на сушу вынесло десятки рыб — они трепыхаются и ловят жабрами воздух. В то же время местные жители решили воспользоваться ситуацией и отправились на «рыбалку», начав голыми руками собирать рыбу в мешки.