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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В МЧС не подтвердили информацию о прорыве плотины в Башкирии

В МЧС не подтвердили информацию о прорыве плотины в Башкирии

7 апреля 2024, 07:34
Фото: 1MI
Видео с последствиями прорыва появилось ранее в соцсетях.

В соцсетях распространилось видео, на котором, как утверждает автор, запечатлены последствия прорыва плотины в Хайбуллинском районе Башкирии.

На кадрах — поле, залитое водой. Примечательно, что вместе с водой на сушу вынесло десятки рыб — они трепыхаются и ловят жабрами воздух. В то же время местные жители решили воспользоваться ситуацией и отправились на «рыбалку», начав голыми руками собирать рыбу в мешки.

Фото: соцсети

Информацию о том, что это произошло в Башкирии, опровергли в МЧС по РБ.

— Данную информацию не подтверждаем, никакую плотину не прорывало! Видео не из Башкирии, — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в пятницу, 5 апреля, прорыв дамбы произошел в Орске Оренбургской области. В зоне затопления оказались тысячи жилых домов — экстренные службы провели массовую эвакуацию местных жителей.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#МЧС#Азамат Нухов
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