В МЧС не подтвердили информацию о прорыве плотины в Башкирии

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В соцсетях распространилось видео, на котором, как утверждает автор, запечатлены последствия прорыва плотины в Хайбуллинском районе Башкирии.
На кадрах — поле, залитое водой. Примечательно, что вместе с водой на сушу вынесло десятки рыб — они трепыхаются и ловят жабрами воздух. В то же время местные жители решили воспользоваться ситуацией и отправились на «рыбалку», начав голыми руками собирать рыбу в мешки.
Информацию о том, что это произошло в Башкирии, опровергли в МЧС по РБ.
— Данную информацию не подтверждаем, никакую плотину не прорывало! Видео не из Башкирии, — заявили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в пятницу, 5 апреля, прорыв дамбы произошел в Орске Оренбургской области. В зоне затопления оказались тысячи жилых домов — экстренные службы провели массовую эвакуацию местных жителей.