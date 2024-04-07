В Башкирии более 2 тысяч садовых участков оказались подтоплены из-за паводка

На фоне этого к чиновникам обратился глава республики. Радий Хабиров призвал их уделить особое внимание подготовке к прохождению периода паводка в республике. Он отметил, что в течение зимнего периода в Башкирии выпало много осадков, в связи с чем синоптики прогнозируют превышение среднемноголетних значений весеннего паводка.