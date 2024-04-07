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Published Сегодня, 05:06

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Updated Сегодня, 06:37

В Башкирии более 2 тысяч садовых участков оказались подтоплены из-за паводка

В Башкирии более 2 тысяч садовых участков оказались подтоплены из-за паводка

7 апреля 2024, 05:06
Фото: 1MI
На участках рек по всей Башкирии зафиксирован подъем уровня воды, сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.

За минувшие сутки служба 112 зарегистрировала 44 сообщения о подтоплениях в разных муниципалитетах республики. С начала паводкового период было зарегистрировано 802 сообщения.

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На контроле остаются 46 случаев подтоплений в 20 муниципалитетах. Из них 17 случаев подтопления автодорог, 13 случаев подтопления низководных мостов, остальные случаи, связанные с подтоплением 4 жилых домов, 99 придомовых территорий и 1998 садовых участков и 202 садовых домов.

Так, максимальные подъёмы уровня воды за сутки были зафиксированы:

— на реке Белой возле Монумента Дружбы в Уфе: вода поднялась на 85 см, текущий уровень составил 269 см, выход на пойму — 600 см;

— на реке Белой в Бирске — на 75 см. Текущий уровень воды составил 377 см, неблагоприятный уровень 910 см;

— на реке Ашкадар в Стерлитамаке динамика уровня воды +70 см, а текущий уровень 585 см. В настоящее время вода вышла на пойму, ситуация под контролем.

— река Уфа возле деревни Укман Благовещенского района поднялась на 63 см, уровень 237 см, выход реки на пойму 756 см.

Напомним, что по прогнозам специалистов, весной 2024 года в Башкирии ожидается полноводный паводок. Подтопления населенных пунктов и автодорог уже были зарегистрированы во многих муниципалитетах.

На фоне этого к чиновникам обратился глава республики. Радий Хабиров призвал их уделить особое внимание подготовке к прохождению периода паводка в республике. Он отметил, что в течение зимнего периода в Башкирии выпало много осадков, в связи с чем синоптики прогнозируют превышение среднемноголетних значений весеннего паводка.

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#Общество#Происшествия#Паводок#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Затопление
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