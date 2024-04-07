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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Отправившийся на рыбалку житель Башкирии утонул в пруду

Отправившийся на рыбалку житель Башкирии утонул в пруду

7 апреля 2024, 12:12
Фото: 1MI
В МЧС Башкирии напоминают, что выходить на тонкий лед категорически запрещено.

В Башкирии мужчина 1979 года рождения утонул, провалившись под лёд. Инцидент произошел сегодня, 7 апреля, на пруду в селе Нижне-Заитово Шаранского района. Отмечается, что мужчина отправился к водоёму, чтобы порыбачить.

Очевидцы предприняли попытку спасти мужчину, но безуспешно. К поисково-спасательным работам были привлечены спасатели Госкомитете РБ по ЧС (ЗПСО г. Туймазы). После поисковых работ тело рыбака было обнаружено, извлечено и передано сотрудникам полиции.

Напомним, ранее двое молодых людей погибли на Кармановском водохранилище в Нефтекамске. По предварительным данным, трое молодых людей в возрасте 20 лет плавали на водохранилище на резиновой лодке. В какой-то момент один из них споткнулся об весло и оказался в воде. Второй парень бросился в воду, попытавшись спасти товарища, однако выплыть молодые люди не смогли.

#Происшествия#Новости Башкирии#МЧС#Азамат Нухов
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