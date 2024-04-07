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Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Жительница Башкирии проводила сеансы экзорцизма с поджиганием клиентов

«Белая ведьма» из Башкирии за деньги поджигала клиентов

7 апреля 2024, 04:31
Фото: 1MI

Жительница Башкирии проводила сеансы экзорцизма с поджиганием клиентов

25-летняя девушка в Октябрьском брала по 40 тысяч рублей за сеансы экзорцизма, сообщает телеграм-канал BAZA.

По данным тг-канала, 25-летняя жительница Башкирии проводила сеансы экзорцизма: для избавления клиентов от вселившейся в них нечистой силы она поджигала их. Также участие в сеансах принимал её муж — пара арендовала помещение в Октябрьском.

Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, а также беременным и лицам моложе 18 лет.
Видео: BAZA

Сообщается, что девушка якобы избавила от «подселенцев» уже более 200 человек. По её мнению, бесы вселяются в тела людей на кладбищах, вечеринках и встречах с завистниками. За один такой сеанс она получала порядка 40 тысяч рублей.

На видео, опубликованных в соцсетях, девушка якобы ведет диалоги с демонами. Тела клиентов, покрытые мокрыми полотенцами, обливали спиртом, поджигали, после чего нечистые силы сами охотно начинали разговаривать с экзорцисткой. На жуткие видео в Сети пожаловались подписчики. Они написали заявление в прокуратуру, информацию передали в полицию.

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#Общество#Происшествия#Видео#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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