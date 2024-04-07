«Белая ведьма» из Башкирии за деньги поджигала клиентов

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
По данным тг-канала, 25-летняя жительница Башкирии проводила сеансы экзорцизма: для избавления клиентов от вселившейся в них нечистой силы она поджигала их. Также участие в сеансах принимал её муж — пара арендовала помещение в Октябрьском.
Сообщается, что девушка якобы избавила от «подселенцев» уже более 200 человек. По её мнению, бесы вселяются в тела людей на кладбищах, вечеринках и встречах с завистниками. За один такой сеанс она получала порядка 40 тысяч рублей.
На видео, опубликованных в соцсетях, девушка якобы ведет диалоги с демонами. Тела клиентов, покрытые мокрыми полотенцами, обливали спиртом, поджигали, после чего нечистые силы сами охотно начинали разговаривать с экзорцисткой. На жуткие видео в Сети пожаловались подписчики. Они написали заявление в прокуратуру, информацию передали в полицию.