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Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Всего за сутки: в Башкирии отмечен максимальный подъем четырех рек

Всего за сутки: в Башкирии отмечен максимальный подъем четырех рек

6 апреля 2024, 04:21
Фото: Изображение Midjourney

Всего за сутки: в Башкирии отмечен максимальный подъем четырех рек

Ситуация с половодьем в Башкирии продолжает развиваться: на территории региона зафиксирован максимальный подъем уровня воды на четырех реках.

В Башкирии активно развивается ситуация с половодьем. В частности, зафиксирован максимальный подъем уровня рек Уршак, Сим, Белой и Буй. Об этом сообщил и. о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Так, за минувшие сутки вода прибыла на участках в Булгаково Уфимского района (+150 см за сутки), Глуховке в Иглинском районе (+125 см), Бугульчане Куюргазинского района (+113 см) и Амзе Нефтекамска (+86 см). Также поступило 60 сообщений о подтоплениях в республике (всего с начала сезона — 758).

— На контроле остается 41 случай подтоплений, из них — 17 случаев подтопления автодорог, 12 случаев подтопления низководных мостов, остальные связаны с подтоплением одного жилого дома, 84 придомовых территорий и 900 садовых участков, — отметил Кирилл Первов.

Согласно прогнозам, в ближайшее время республику ждет активный приток теплого воздуха. В настоящее время в регионе наблюдается вскрытие рек, уровень воды будет повышаться, после чего начнется активная фаза половодья.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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