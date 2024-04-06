Всего за сутки: в Башкирии отмечен максимальный подъем четырех рек

Так, за минувшие сутки вода прибыла на участках в Булгаково Уфимского района (+150 см за сутки), Глуховке в Иглинском районе (+125 см), Бугульчане Куюргазинского района (+113 см) и Амзе Нефтекамска (+86 см). Также поступило 60 сообщений о подтоплениях в республике (всего с начала сезона — 758).