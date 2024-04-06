Всего за сутки: в Башкирии отмечен максимальный подъем четырех рек

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:35
В Башкирии активно развивается ситуация с половодьем. В частности, зафиксирован максимальный подъем уровня рек Уршак, Сим, Белой и Буй. Об этом сообщил и. о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
Так, за минувшие сутки вода прибыла на участках в Булгаково Уфимского района (+150 см за сутки), Глуховке в Иглинском районе (+125 см), Бугульчане Куюргазинского района (+113 см) и Амзе Нефтекамска (+86 см). Также поступило 60 сообщений о подтоплениях в республике (всего с начала сезона — 758).
— На контроле остается 41 случай подтоплений, из них — 17 случаев подтопления автодорог, 12 случаев подтопления низководных мостов, остальные связаны с подтоплением одного жилого дома, 84 придомовых территорий и 900 садовых участков, — отметил Кирилл Первов.
Согласно прогнозам, в ближайшее время республику ждет активный приток теплого воздуха. В настоящее время в регионе наблюдается вскрытие рек, уровень воды будет повышаться, после чего начнется активная фаза половодья.