В Уфе школьника госпитализировали из-за травмы головы во время уборки снега

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
4 апреля в Уфе пятиклассник из школы № 127 (Сипайлово) получил травму при уборке территории от снега.
По информации администрации Октябрьского района, школьник вышел «ворошить снег» вместе с другими одноклассниками на уроке технологии. Он поскользнулся и при падении ударился головой о лопату соседа. Учитель был рядом, ребенку оказали первую помощь, вызвали скорую и родителей.
Ребенка госпитализировали в Городскую детскую клиническую больницу № 17. Состояние мальчика стабильное, удовлетворительное, переносит лечение хорошо.