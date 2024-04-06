В Уфе школьника госпитализировали из-за травмы головы во время уборки снега

По информации администрации Октябрьского района, школьник вышел «ворошить снег» вместе с другими одноклассниками на уроке технологии. Он поскользнулся и при падении ударился головой о лопату соседа. Учитель был рядом, ребенку оказали первую помощь, вызвали скорую и родителей.