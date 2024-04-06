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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В Уфе школьника госпитализировали из-за травмы головы во время уборки снега

В Уфе школьника госпитализировали из-за травмы головы во время уборки снега

6 апреля 2024, 09:40
Фото: 1MI

В Уфе школьника госпитализировали из-за травмы головы во время уборки снега

Школьник случайно ударился головой о лопату во время уборки снега и был госпитализирован.

4 апреля в Уфе пятиклассник из школы № 127 (Сипайлово) получил травму при уборке территории от снега.

По информации администрации Октябрьского района, школьник вышел «ворошить снег» вместе с другими одноклассниками на уроке технологии. Он поскользнулся и при падении ударился головой о лопату соседа. Учитель был рядом, ребенку оказали первую помощь, вызвали скорую и родителей.

Ребенка госпитализировали в Городскую детскую клиническую больницу № 17. Состояние мальчика стабильное, удовлетворительное, переносит лечение хорошо.

#Происшествия#Видео#Андрей Королев#Новости#Уфа
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