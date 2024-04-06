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В Уфе 16 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме

В Уфе 16 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме

6 апреля 2024, 10:47
Фото: МЧС РФ по РБ
В Уфе произошел пожар в квартире по ул. Вологодская. 16 человек были эвакуированы из многоквартирного дома.

Сегодня, 6 апреля, в Уфе произошел пожар в квартире по ул. Вологодская, 21. В результате 16 человек эвакуированы из многоквартирного дома.

Пожарные МЧС России потушили горевшее домашнее имущество (общая площадь 7 квадратных метров), которое находилось одной из комнат квартиры на первом этаже.

Всего спасатели эвакуировали 16 человек. Хозяин квартиры, мужчина 1974 г. р., смог выбраться самостоятельно. После осмотра медиками был госпитализирован в ожоговый центр 18 больницы с ожогом 1 степени левого бедра.

Фото: МЧС РФ по РБ

Причину пожара будет устанавливать дознаватель МЧС России, который в настоящее время опрашивает свидетелей и осмотривает место пожара.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Уфа
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