В Уфе 16 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Сегодня, 6 апреля, в Уфе произошел пожар в квартире по ул. Вологодская, 21. В результате 16 человек эвакуированы из многоквартирного дома.
Пожарные МЧС России потушили горевшее домашнее имущество (общая площадь 7 квадратных метров), которое находилось одной из комнат квартиры на первом этаже.
Всего спасатели эвакуировали 16 человек. Хозяин квартиры, мужчина 1974 г. р., смог выбраться самостоятельно. После осмотра медиками был госпитализирован в ожоговый центр 18 больницы с ожогом 1 степени левого бедра.
Причину пожара будет устанавливать дознаватель МЧС России, который в настоящее время опрашивает свидетелей и осмотривает место пожара.