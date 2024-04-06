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Published Сегодня, 04:37

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Updated Сегодня, 04:39

В Башкирии прошли учения по тушению лесных пожаров

В Башкирии прошли учения по тушению лесных пожаров

6 апреля 2024, 04:37
Фото: 1MI

В Башкирии прошли учения по тушению лесных пожаров

Зональные учения прошли на территории Белорецкого лесничества Республики Башкортостан. Минимализация ущерба от лесных пожаров и их тушение в течение первых суток с момента обнаружения — одна из основных целей национального проекта «Экология».

В проведении учений принял участие заместитель министра лесного хозяйства РБ Ильгиз Фаткуллин. Согласно сценарию, в результате небрежного обращения населения с огнем возник пожар. Огнем был охвачен лесной массив общей площадью 0,2 га. В борьбе с ним было задействовано 12 единиц техники и 25 человек. Во время учений были привлечены силы и средства лесопожарной станции третьего типа «Белорецкая» лесопожарного центра республики, а также Белорецкого, Тирлянского, Авзянского, Инзерского, Учалинского, Архангельского лесхозов и лесничеств и другие специалисты. Благодаря общим усилиям условный лесной пожар удалось оперативно ликвидировать. При подведении итогов учений была отмечена готовность людей и техники к пожароопасному сезону.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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