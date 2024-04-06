В Башкирии прошли учения по тушению лесных пожаров

В проведении учений принял участие заместитель министра лесного хозяйства РБ Ильгиз Фаткуллин. Согласно сценарию, в результате небрежного обращения населения с огнем возник пожар. Огнем был охвачен лесной массив общей площадью 0,2 га. В борьбе с ним было задействовано 12 единиц техники и 25 человек. Во время учений были привлечены силы и средства лесопожарной станции третьего типа «Белорецкая» лесопожарного центра республики, а также Белорецкого, Тирлянского, Авзянского, Инзерского, Учалинского, Архангельского лесхозов и лесничеств и другие специалисты. Благодаря общим усилиям условный лесной пожар удалось оперативно ликвидировать. При подведении итогов учений была отмечена готовность людей и техники к пожароопасному сезону.